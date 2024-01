Rechtsradikale und neue Rechte

"Es ist nicht witzig, sondern gefährlich": Forschungsverbund untersucht Memes auf Rechtsextremismus

Das in München ansässige "JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis" wird in den nächsten vier Jahren Rechtsextremismus auf Social-Media-Plattformen untersuchen – als Teil des "Forschungsverbunds für Gegenwartsanalysen, Erinnerungspraxis und Gegenstrategien zum Rechtsextremismus in Bayern" (ForGeRex), sagt Forschungsleiter Niels Brüggen.

