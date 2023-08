Rassenpolitik in der NS-Zeit

50.000 geraubte Kinder: Professorin forscht zur NS-Zwangseindeutschung

Die Zwangseindeutschung von Kindern aus besetzten Ländern war ein Teil der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Isabel Heinemann, Professorin und Lehrstuhlinhaberin für Neueste Geschichte an der Universität Bayreuth, berät die baden-württembergische Landesregierung in Bezug auf Anerkennungszahlungen an Opfer.