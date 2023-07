Nur zwei Prozent der Menschen in Deutschland haben einen Intelligenzquotienten (IQ) von über 130. Silvera Schmider ist eine von ihnen. Die 47-Jährige aus dem schwäbischen Landkreis Günzburg gilt damit offiziell als hochbegabt. Als Begabungspädagogin führt sie inzwischen selbst IQ-Tests durch und berät hauptsächlich hochbegabte Kinder sowie deren Eltern. Bei den Beratungen geht es um Verhaltensauffälligkeiten, schlechte Noten, Schulangst, psychische Erkrankungen, Frust und Wut im Alltag.

Die Klischeevorstellung vom extrem schlauen Kind, das mit vier schon spielerisch komplexe Mathematikaufgaben löst, Schule problemlos meistert und es im Leben ohne Hilfe zu etwas bringt – es bröckelt schnell, wenn Schmider über das Thema Hochbegabung spricht.

Hochbegabung: Ein IQ-Test kann Aufschluss geben

Ich treffe Silvera in ihrer eigenen Praxis in einem ehemaligen Landwirtschaftsgebäude in Langenhaslach, ein bayerisches Dorf inmitten leuchtend grüner Wiesen. Kaum angekommen, begrüßt Silvera mich in einem freundlich ausgeleuchteten Raum mit Schreibtisch und Gesprächsecke, in dem auffällig viele Zertifikate und Auszeichnungen an einer Wand hängen. Ein zweiter, angrenzender Raum ist kindgerecht bunt gestaltet, Gesellschaftsspiele stapeln sich in offenen Schränken, neben einem Tisch steht ein Aufsteller mit zahlreichen Unterlagen. "

Hier führe ich IQ-Tests durch", sagt Silvera in schwäbischem Dialekt und macht dabei eine weitreichende Handbewegung in das Zimmer hinein. "Eltern kommen zu mir und wollen abklären lassen, ob ihre Kinder hochbegabt sind. Dabei passiert erstmal eine breite Anamnese, sie füllen Fragebögen aus und ich lerne das Mädchen oder den Jungen kennen. Erst dann entscheiden wir, ob wir in die Testung gehen, denn die kostet einfach auch Geld."