Muttertag

100 Jahre Muttertag in Deutschland: Gefeiert – und umstritten

In diesen Tagen wird in Kindergärten gebastelt und gemalt - mit vielen Herzchen und noch mehr Liebe. Seit 100 Jahren wird der Muttertag in Deutschland gefeiert, er ist aber auch umstritten. Forscherin Waterstradt beispielsweise plädiert für einen "Elterntag".