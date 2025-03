Vertrauensverlust in der Bevölkerung

Doch die Kürzungen haben nicht nur direkte Auswirkungen auf die Betroffenen. Sie untergraben auch das Vertrauen in Hilfsorganisationen und gefährden die Sicherheit der Mitarbeiter. "Unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel", warnt Aref.

"Wenn Frauen und Mädchen plötzlich keine Hilfe mehr bekommen, empfinden sie das als Versagen unsererseits – obwohl wir nichts dafür können."

Vor allem in Al-Qaim, wo das Projekt stark in die lokale Gemeinschaft eingebunden war, könne es zu Spannungen kommen. Frustrierte Begünstigte, die sich auf die Unterstützung verlassen hätten, könnten feindselig reagieren und das Personal einem Sicherheitsrisiko aussetzen. Auch die lokalen Behörden, die die Hilfsprogramme genehmigt und unterstützt hatten, könnten das Vertrauen in die Organisationen verlieren.

Langfristige Schäden für Frauen und Gemeinden

Sollte die Finanzierung nicht wieder aufgenommen werden, könnten die Folgen gravierend sein. "Die Kürzungen treffen nicht nur einzelne Frauen, sondern ganze Gemeinden", sagt Aref. Die Einstellung von Programmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung bedeutet, dass Frauen, die gerade dabei waren, sich eine Existenz aufzubauen, wieder ohne Einkommensquelle dastehen.

Der soziale Abstieg könne langfristig negative Folgen haben:

"Wenn Frauen keine Alternativen haben, steigt die Gefahr, dass sie in Armut und Gewaltkreisläufen gefangen bleiben."

Suche nach Alternativen

Trotz der Herausforderungen wird versucht, die schlimmsten Auswirkungen abzufedern. Die WEO hat begonnen, die begrenzten Ressourcen umzuverteilen, um die wesentlichen Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sucht sie nach alternativen Finanzierungsquellen.

"Wir geben nicht auf", betont Aref, "wir sind entschlossen, unsere Hilfe für gefährdete Frauen und Mädchen fortzusetzen, auch wenn die Bedingungen schwieriger geworden sind.

Die plötzlichen Kürzungen von USAID haben im Nordirak ein Vakuum hinterlassen, das Frauenhilfsorganisationen nun zu füllen versuchen. Doch ohne nachhaltige Finanzierung bleiben die langfristigen Auswirkungen ungewiss - mit potenziell katastrophalen Folgen für die Schwächsten der Gesellschaft.