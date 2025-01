In Deutschland waren im Jahr 2023 gut 17,7 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind 21,2 Prozent der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand einer Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) ermittelt hat. Gegenüber dem Vorjahr blieben die Werte nahezu unverändert. So waren im Jahr 2022 rund 17,5 Millionen Menschen oder 21,1 % der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Auch weltweit sind viele Millionen Menschen von Armut bedroht. Doch es gibt viele internationale und nationale Organisationen, die sich für Menschen in Not einsetzen.

Oxfam

Oxfam setzt sich weltweit gegen Armut und Ungleichheit ein, leistet Nothilfe in Krisen, will Menschen dabei unterstützen, sich langfristig aus Armut zu befreien. Die Organisation arbeitet mit lokalen Partner*innen zusammen, um die Lebensbedingungen der Betroffenen zu verbessern. Oxfam ist vor allem bekannt für die Läden mit Gebrauchtwaren. Wer mitmachen möchte, kann einen der Workshops von Oxfam besuchen und sich etwa für mehr Klimagerechtigkeit engagieren.

Oxfam Deutschland e.V.

IBAN: DE87370205000008090500

BIC: BFSWDE33XXX

UNICEF

Unicef hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinderrechte zu sichern. So wird einerseits Nothilfe, andererseits auch langfristiger Wiederaufbau geleistet. Durch viele verschiedene Projekte wird den Kindern Bildung, Nahrung und Schutz geboten. Beispielsweise stattet UNICEF Schulen aus, organisiert Impf-Aktionen und schult Sozialarbeiter und Polizisten, um Gewalt gegen Kinder entgegenzuwirken. Besonders bekannt sind die Weihnachtskarten von Unicef, mit deren Verkaufserlöse besondere Projekte finanziert werden. Wer sich engagieren möchte, kann in den lokalen Unicef-Gruppen mitmachen.

Bank: SozialBank Köln

IBAN:DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC: BFSWDE33XXX

Nationale Organisationen in Deutschland

Tafel Deutschland

Die Tafel Deutschland e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel zu retten, und diese an Menschen in Armut weiterzugeben. So ermöglichen sie auch Menschen mit wenig Geld eine ausgewogene Ernährung zu führen und sichern lebenswichtige Versorgung. Jugendliche und Erwachsene können sich ehrenamtlich engagieren bei der Lebensmittelausgabe, in der Öffentlichkeitsarbeit oder als Fahrerin und Fahrer.

Bank: Bank für Sozialwirtschaft

BIC: BFSWDE33XXX

IBAN: DE67 3702 0500 0001 1185 00

Diakonie Deutschland

Die Diakonie Deutschland unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen durch Angebote in den Bereichen Armut, Obdachlosigkeit, Pflege, Gesundheit, Kinder- und Jugendhilfe sowie Integration von Geflüchteten und Menschen mit Behinderungen. Sie bietet Beratung bei Schulden, Sucht oder familiären Problemen, fördert soziale Teilhabe und setzt sich politisch für soziale Gerechtigkeit ein. Zudem engagiert sie sich in der Katastrophenhilfe und der internationalen Entwicklungsarbeit. Wer sich engagieren möchte, findet viele Angebote unter diesem Link.

Bank: Evangelische Bank eG

IBAN: DE66520604100006000401

BIC: GENODEF1EK1

Auch regional kannst du dich engagieren, oft gibt es kommunale Verbände, die sich um Obdachlose und Bedürftige kümmern. Mehr dazu findest du im Internet oder in deiner Gemeinde.