Hessisches Unternehmen stellt Bewerber trotz schlechter Noten ein

Ein freundlicher und wertschätzender Umgang untereinander sei sehr wichtig. "Was bringen die besten Noten, wenn die Personen nicht bereit sind, sich in ihr Umfeld einzubringen und gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen am Erfolg der Firma zu arbeiten?", fragt Uhr.

Um die Azubis in der Berufsschule zu unterstützen, bietet die Firma Werksunterricht und Nachhilfe an. Tobias Keil, Azubi im ersten Lehrjahr, sagt: "Mir gefällt die Ausbildung bei der Firma Hof sehr gut."