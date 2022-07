Immer wieder gibt es Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache, dass sie Flüchtlinge bei sogenannten Pushbacks illegal zurückdrängt. Der Journalist und Wissenschaftler Phevos Simeonidis recherchiert unter anderem für die Forensic-Architecture-Agentur der Londoner Goldsmiths Universität zu Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen. Im Gespräch mit dem Sonntagsblatt erklärt der 28-Jährige, wie Griechenland seine Asylpolitik während der Corona-Pandemie verschärft hat.

"Wenn Flüchtlinge ein Problem wären, gäbe es eine Lösung."

Immer noch kommen jeden Tag Asylsuchende in Griechenland an. Wie lange hält die Flüchtlingskrise schon an?

Phevos Simeonidis: Wir kennen in Griechenland Fluchtgeschichten schon seit Jahrzehnten. Seit vielen Jahren kommen Menschen auf der Suche nach Asyl oder einem besseren Leben hier an. 2015 erreichte die Entwicklung ihren Höhepunkt, die mit dem EU-Türkei-Pakt aber einen abrupten Abfall erfuhr. Aber die Flüchtlingskrise ist eigentlich keine Krise von Flüchtlingen. Es ist eher eine Krise durch einen Mangel an fehlender sozialer Unterstützung. Wenn Flüchtlinge ein Problem wären, gäbe es eine Lösung. Aber sie selbst sind kein Problem, also gibt es dafür auch keine Lösung.

Wie ist die Entwicklung heute?

Simeonidis: Im Vergleich zum Zeitraum bis März 2016 gibt es einen wesentlichen Unterschied: Die Grenzen sind inzwischen geschlossen. Bis dahin unterstützte Griechenland Menschen zumindest in gewisser Weise bei der Weiterreise durch das Land. Heute besteht eine systematische Strategie darin, die Flüchtlinge durch Pushbacks, also illegale Rückführungen, zurück in die Türkei zu bringen.

"Pushbacks an den EU-Außengrenzen haben System."

Gibt es Beweise für diese Strategie?

Simeonidis: Anhand unserer Recherchen können wir sagen, dass Pushbacks an den EU-Außengrenzen System haben. Meine Kollegen und ich haben in einer Online-Datenbank mehr als 1.000 Pushbacks entlang der griechischen Inseln zusammengetragen - und das ist nur die Zahl für die Zeit seit 2020 und nur in der Ägäis. Verantwortlich dafür ist die Küstenwache. Oft wird sie dabei direkt oder indirekt von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex unterstützt.