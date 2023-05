Gedanken sortieren

Burggrafs Team arbeitet deutschlandweit und berät per Mail, Telefon oder auch persönlich. "In der Regel wenden sich Menschen zu uns, die erstmal viele unsortierte Gedanken haben," sagt der Geschäftsführer. In der Beratung gehe es darum diese Gedanken zu sortieren, herauszuschälen, was die Gewissensmotivation ist oder ob etwas anderes dahintersteckt.

Das könne von einer einzelnen Auskunft, bei der sich eine Person nicht mehr meldet bis hin zu Gewissensbildungsprozessen die sich über Jahre ziehen, reichen.

Auch wenn manche Personen nur vorgeschobene Gründe für einen Bundeswehraustritt hätten, resultierten die meisten Anträge aus einer Gewissensnot heraus, so Burggrafs Einschätzung. Teil der Beratung sei auch die Unterstützung bei der Formulierung der Gewissensbildung, die für den Antrag benötigt werde.

Wie stellt man einen Antrag?

Für einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung benötigt man ein Schreiben, in dem man sich auf Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes beruft. Zweitens ein vollständiger tabellarischer Lebenslauf und drittens eine persönliche Darlegung der eigenen Gewissensentscheidung, sagt der EAK-Geschäftsführer.

Diese Unterlagen schicke man dann an das zuständige Karrierecenter der Bundeswehr. Für aktive Soldatinnen und Soldaten gilt, dass der Verweigerungsantrag nicht auf dem Dienstweg erfolgt, so Burggraf. Im Karrierecenter werde geprüft, ob die beantragende Person gemustert, tauglich gemustert, ob sie männlich und zwischen 18 und 60 Jahre alt ist.

Sei das der Fall werde der Antrag weiter an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) geschickt. Dort entscheide sich, ob der Antrag anerkannt oder abgelehnt wird. Gegen eine Ablehnung kann Widerspruch eingelegt werden. Wird dieser wiederum abgelehnt, landet der Antrag vor dem Verwaltungsgericht. Laut Burggraf sei das bei aktiven Soldatinnen und Soldaten die Regel. Das Prozedere könne zwei Jahre dauern, bis eine Entscheidung getroffen werde.

Herausfordernde Wartezeit

Diese Zeit kann für Antragstellende herausfordernd sein. Zwar sei man vom Waffendienst befreit, aber nach wie vor an der Dienststelle mit den Vorgesetzen und Kamerad*innen, so berichtet Burggraf. Da könne es auch mal zu mobbingartigen Situationen kommen.

Sogar in der eigenen Familie, die einst stolz war, dass ein Angehöriger Soldat*in geworden ist, könne der Rückhalt bröckeln, wenn derjenige verweigert. Deshalb komme der Militärseelsorge als menschliche, seelsorgerliche Begleitung eine wichtige Rolle zu, so Burggraf. Dazu später mehr.

Wenn eine Person mit Ausbildung bei der Bundeswehr einen Verweigerungsantrag gestellt habe, dann kommt auf sie auch eine Rechnung über die Ausbildungskosten dazu, so Burggraf. Meist werde in einem Zivilverfahren am Amtsgericht entschieden, auf welche Höhe sich die Rückzahlung der Ausbildung beläuft.

Personalproblem der Bundeswehr

In den sogenannten Mangelverwendungen der Bundeswehr - bei Ärztinnen und in IT Berufen, sei es sehr schwer eine Kriegsdienstverweigerung anerkannt zu bekommen, erzählt der EAK-Berater und kommt auf das Personalproblem der Bundeswehr zu sprechen. Es sei ihr nicht gelungen, den Personalstand zu halten. Bei vielen endeten Verträge, andere seien in den Ruhestand gegangen.

Kriegsdienstverweigerer machten seiner Ansicht nach nur einen verschwindend geringen Anteil aus; und die Fälle von aktiven Soldaten, die der Bundeswehr den Rücken kehren, seien hausgemacht, so Burggraf. Die Kampagnen, mit denen die Bundeswehr in den vergangenen Jahren neues Personal rekrutiert habe, bewertet er als unehrlich. Darin sei die Bundeswehr wie ein Abenteuerspielplatz dargestellt worden und habe den Ernst des Einsatzes verharmlost.

"Es war bis vor einigen Jahren so, dass man unbehelligt ganz normal an der Uni Medizin studiert, hier und da mal eine Übung in Semesterferien gemacht hat und dann am Ende des Medizinstudiums nach dem Staatsexamen kam die sogenannte PUMA - die post- universitäre militärische Ausbildung - und da hat die angehende Ärztin gemerkt, dass der Krankentransportfahrzeug bewaffnet ist, und dass sie im Ernstfall, nicht in erster Linie Ärztin, sondern Soldatin ist. Das hat dann oft zu Kriegsdienstverweigerung geführt, weil man einfach so mitschwimmen konnte, ohne während der Ausbildung so richtig zu merken, was das eigentlich für ein Beruf ist."

Mittlerweile habe sich die Situation verbessert, sagt der Theologe. Auch die Möglichkeiten aus der Bundeswehr auszusteigen seien in den letzten Jahren vielfältiger geworden.