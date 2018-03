Abdel-Hakim Ourghi und Ark Nitsche: Welcher Islam gehört zu Deutschland?

Sie beide sagen, dass es sich nicht gehört, sich in die innertheologischen Debatten der jeweils anderen Religion einzumischen. Gibt es aber nicht doch eine rote Linie zum Islam, wo die Kirche sagt: Ab dem Punkt können wir nicht mehr schweigen?

Nitsche: Die evangelische Kirche in Bayern hat eine Konzeption für den christlich-muslimischen Dialog, in der die rote Linie in zehn Punkten markiert ist: Bekenntnis zur Geltung der individuellen Menschenrechte, die Achtung der Gleichwertigkeit von Mann und Frau, Bejahung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der individuellen Freiheit, Akzeptanz der grundsätzlichen Unterscheidung von Kirche und Staat, Abgrenzung gegenüber jeder Form von gewaltbereitem Fundamentalismus und Extremismus, Ablehnung des Antisemitismus, Eintreten von Christen gegen Islamfeindlichkeit, Eintreten für die Achtung der Religionsfreiheit hierzulande und in islamischen Staaten, Integration von Zuwanderern. Das sind die nicht verhandelbaren Punkte für den christlich-islamischen Dialog.

Ourghi: Diese zehn Thesen sind natürlich richtig und gut. Und dennoch suchen die Kirchen den Dialog ausgerechnet mit den Konservativen, die diese Thesen nicht unterschreiben würden. Ich würde mich freuen, wenn die beiden Kirchen zu den konservativen Muslimen endlich mal sagen würden: Hören Sie mal auf, wir glauben Ihnen nicht mehr. Sie fahren eine doppelte Strategie.

Nitsche: Aber erst mal muss doch geklärt werden, was nicht verhandelbar ist. Das sind ethisch-gesellschaftliche Werte. Ich würde mir wünschen, dass die Muslime zum Beispiel schwierige Suren, wie die Schwertsuren, kritisch beleuchten können, weil sie zu Unfrieden und Gewalt führen. Das haben wir Christen ja mühsamst in unserer 2000-jährigen Geschichte lernen müssen. Auch in der Bibel gibt es ja Passagen, die nicht vereinbar sind mit unserem heutigen Verständnis.

Über den Reformator Luther hat ein mächtiger Kurfürst seine schützende Hand gehalten. Brauchen die Vertreter eines liberalen Islam – neben Personenschützern – auch so einen Beistand von ganz oben?

Ourghi: Wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist es sehr traurig, dass Islam-Reformer wie ich in einem freien Land wie Deutschland auf Personenschützer angewiesen sind. Dabei lehnen wir den Islam ja nicht plakativ ab, sondern wollen versuchen, den Islam mit den Prinzipien der Vernunft und der Aufklärung zu reformieren. Viele Muslime kommen damit jedoch nicht klar. Deshalb bezahlen wir unser Engagement mit einer Einbuße an persönlicher Freiheit, weil einige unter den Islam-Reformern 24 Stunden am Tag geschützt werden müssen.

Nitsche: Was heute die Personenschützer sind, war für Luther früher die Wartburg. Der Staat nimmt also auch in Form des Personenschutzes seine Verantwortung wahr, damit Islamkritiker keinen Schaden nehmen. Im Vergleich zu Luther sind wir aber inzwischen 500 Jahre weiter: Heute ist es nicht mehr Aufgabe einzelner Parteien und schon gar nicht von Fürsten, sondern der gesamten Gesellschaft, genügend Freiräume zu schaffen, in denen Reformbestrebungen eine Chance haben.

Im Alltag, beispielsweise an Schulen, stellt sich aber die Frage, ob alle an einen gemeinsamen Gott glauben ...

Nitsche: Konkret geht es dabei doch darum, ob es an Schulen zum Beispiel nach Katastrophen eine multireligiöse oder eine interreligiöse Feier gibt. Dabei dürfen wir aber einen ganz großen Unterschied nicht außer Acht lassen: Der Gottesbegriff des Islam und des Christentums ist nicht identisch. Wenn also bei einer Schulfeier alle ein christliches Gebet sprechen sollen, können da die Muslime nicht mit. Eben weil ihnen dann unsere Vorstellung der Trinität, des Dreieinigen Gottes, übergestülpt würde. Und umgekehrt. Die verschiedenen religiösen Identitäten dürfen nicht ineinander verwaschen werden. Eine falsch verstandene Schmelztiegelkultur ist kontraproduktiv und führt zu nichts. Deshalb plädiere ich zum Beispiel an den Schulen für multireligiöse, aber nicht für interreligiöse Feiern.

Ourghi: Dem würde ich aber entgegenhalten, dass es nur einen Gott gibt – egal in welcher Form. Es gibt drei Wege zu diesem Gott, die sich nicht überkreuzen dürfen, sondern sich gegenseitig ergänzen.

Nitsche: Das ist aber in erster Linie eine Frage der Perspektive. Von Gott her gedacht, ist klar: Es gibt nur einen Gott, aber konkrete und unterschiedliche Glaubenserfahrungen der Menschen in verschiedenen Religionen, die wiederum mit Kulturen verbunden sind. Wir können nur über unsere religiösen Hoffnungen und Überzeugungen reden – am Ende entscheidet Gott. Und ich finde, das ist ein Glück, dass er entscheidet und nicht wir!

Im Verhältnis zum Islam bleibt das Kopftuch offensichtlich ein Reizthema. Nach Ansicht der evangelischen Frauen müsse die Entscheidung von Frauen für das Kopftuch akzeptiert werden.

Ourghi: Ich respektiere jede Frau, die aus freien Stücken ein Kopftuch trägt. Die Realität sieht jedoch total anders aus. Denn die Frauen und Mädchen sind einem enormen sozialen Druck ausgesetzt, vor allem in der Fremde, im Ausland. Wenn Frauen kein Kopftuch tragen, werden sie aus der eigenen Gemeinde ausgeschlossen, es kommt also zu einer völligen Isolierung. Dabei gibt es im gesamten Koran keine Passage, die das Kopftuch vorschreibt. Es ist vielmehr das historische Produkt der männlichen Herrschaft, denn es geht um die Kontrolle über den Körper und den Geist der Frauen. Das Kopftuch hat die Funktion, die männliche Kultur sicherzustellen und zu befriedigen. Was wir voneinander lernen können

Nitsche: Wir dürfen bei der Diskussion um das Kopftuch nicht in die Falle tappen, kulturelle Prägungen, wie Vorgaben des Patriarchats, religiös zu verbrämen und zu untermauern. Ganz im Gegenteil: Jede Religion, sei es das Christentum oder eine liberale Auslegung des Korans, sollte von kulturellen Zwängen befreien und den Menschen persönliche Entfaltung und volle Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen.

Verstellen die aktuellen Probleme den Blick dafür, was Islam und Christentum voneinander lernen können?

Nitsche: Als Christen können uns die Muslime ein Beispiel geben, was es bedeutet, die eigene religiöse Identität ernst zu nehmen und zu wissen, was im Leben trägt. Damit sind wir in der evangelischen Kirche wohl manchmal mit einer gewissen Schludrigkeit umgegangen. Überzeugte Muslime können uns Christen zur Sprachfähigkeit in religiösen Dingen anregen. Mich hat immer die ästhetische Kunst des Umgangs der Muslime mit ihrer Heiligen Schrift berührt. Wenn eine geübte Stimme den Koran rezitiert, erschließen sich Dimensionen, die weit über den evangelischen Markenkern des Verstands und des Vernünftigen hinausgehen. Diese Poesie der Sprache eröffnet neue Welten.

Ourghi: Von der deutschen Kultur können wir Muslime lernen, wie wichtig die Aufklärung war. Das brauchen wir dringend. Außerdem fehlt mir im Islam das Konzept der Nächstenliebe. Denn Muslime haben eher den Drang, den anderen destruktiv zu behandeln. Deshalb sehe ich es als Aufgabe der Reformer des Islam, eine »Gnadentheologie« zu entwerfen. Dabei geht es um einen Gott, der nicht in die Hölle schickt, sondern verzeiht. Gott ist Liebe – das können wir vom Christentum lernen.