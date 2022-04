Von Todesahnung geplagter Komponist ließ sich die Beichte abnehmen

Der berühmte Musiker und Komponist Max Reger traf 1916, sechs Wochen vor sei­nem Tod, nach einem Konzert in Holland nachts im Hotelflur auf einen katho­lischen Geist­lichen. Spontan nutzte er die günstige Gelegenheit: Geplagt von Todesahnun­gen, ließ sich der 43-Jährige zwei Stunden lang die Beichte abnehmen. Das war etwas Be­son­deres für ihn, denn der katholisch Getaufte war wegen der Heirat mit einer evangeli­schen, geschie­de­nen Frau exkommuniziert worden. Seither quälte er sich im Rah­men einer christ­lichen Pri­vatreligion mit einer Art "Werkgerechtigkeit" ab.

Durch sein Handeln und Leisten wollte er sich rechtfertigen – gerade auch durch seine Musik. Wie Bach sah er in der Musik eine Schöp­fung Gottes, der er intensiv zu dienen suchte. Und zwar so intensiv, dass das in selbstzerstörerische Arbeitswut ausartete. Regers lange Jahre unterdrücktes Bedürfnis nach Beichten und Los­spre­chung konnte damals nur an­gesichts der spon­tanen Ermöglichung und unter dem Einfluss von Alko­hol zum Zuge kommen und erfüllt werden.

Belastetes Gottesverhältnis kann seelisch sehr wirksam werden

Der nach seinem Tod durch Bruch des Beicht­ge­heimnisses bekannt gewordene Bußgang macht exemplarisch deutlich, wie sehr ein belastetes Gottesverhältnis seelisch wirksam werden und sich verzweifelt ein Ventil suchen kann. Was sollte sich hieran im Blick auf die Christinnen und Christen des 21. Jahrhunderts geändert haben? Leben nicht viele von ihnen im digitalen Zeitalter unter einem enormen Leistungs­druck, dem sie oft auch deswegen zu entsprechen suchen, weil sie im Sinnge­füge ihrer Existenz kein anderes Ventil mehr kennen?

Leichtfertig hat man in neuerer Zeit die von Luther und übrigens auch Melanchthon be­fürwortete Einordnung der Beichte als Sakrament dem Vergessen überlassen. Einig war man sich aller­dings in dieser Frage schon mit den Schweizer Reformatoren kaum gewe­sen. Allein in der Selb­stän­digen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) wird der sakra­men­ta­le Cha­rak­ter der Beich­te nach wie vor hochgehalten: Dort gibt es immer noch die wohl­tuende Pra­xis, die Absolution im Gottesdienst unter Handauflegung jedem Einzel­nen vom Pfar­rer zuzu­spre­chen.

Beichte hängt mit Taufe zusammen

Freilich muss man sich hinsichtlich der Einschätzung als Sakrament nicht zer­strei­ten, zu­mal dieser Ober­be­griff nicht einmal bibli­scher Her­kunft ist. Die abstrakte theologische Be­stim­mung, zu Got­tes Wort müsse bei Sakramenten ein äußer­li­ches, dingliches Zeichen hinzukommen, macht jedenfalls bei der Beichte ge­wisse Schwierig­keiten. Ihre sakra­men­ta­le Hochschät­zung bei den deutschen Reformato­ren gründet allerdings in ihrem in­neren Zu­sam­menhang mit der Taufe: Nach dem immer wieder zu er­fah­renden Schei­tern am ver­urteilenden Gesetz geht es bei der Beichte um eine Aktualisierung dessen, was in der un­wieder­hol­baren Taufe geschehen ist.

Mit dem rückwärts gewandten Bezug zur Taufe hat in der Beichte dann aber auch die in der Taufe selbst verankerte Vor­weg­nahme des rechtfertigenden Freispruchs im Endge­richt ihren Ort. In der Gegenwart der Ab­solution am Schluss des Beichtvorgangs wird nämlich der Blick in die Vergan­gen­heit des Tauf­ge­schehens und in die Zukunft der Voll­endung gerichtet. In der paradoxen Lebenssituation als Sünder und Ge­rechtfertigter zu­gleich muss der zutiefst endgültige, auf ewig erfolgende Frei­spruch doch je und je aufs Neue bewusst gemacht und aktuell geglaubt werden.

Das kann durch­aus auch im Zuge eines Gebets oder in einer Art Beichtgespräch mit Glaubensge­schwistern (1. Thess 5,11; Jak 5,16) ge­schehen. Freilich ist es eine besonders tiefgehende Erfahrung, die Absolution aus dem Mund eines Ordi­nierten in feier­li­cher Zeremonie zu erhalten. Wäre es nicht an der Zeit, im Sinne der Unterscheidung Luthers zu überlegen, künf­tig diese Zere­monie statt nach ihrem ersten Teil als Beichte besser gemäß ihrem zweiten Teil als Feier, wenn nicht sogar tatsächlich wieder als Sakrament der Absolution zu bezeichnen?

Buße der Vergessenheit entreißen

Das könnte mit dazu beitragen, das reformatorisch einst als so befreiend gedeutete und gern prak­tizierte Bußsakrament der Vergessenheit zu entreißen. Beichte und Absolution wiederzuentdecken ist dort lohnend, wo der Gedanke des Heili­gen kirchlich neu ein­leuchtet.

Peter Zimmerling hat Recht:

"Indem in der Beichte die Sünde und Schuld des Menschen ernst genommen werden, erinnert sie an Gottes Heilig­keit und bewahrt vor einem verflachten Gottesverständnis im Sinne eines Gottes, des­sen Metier es sei, dem Menschen zu verzeihen‘, wie Voltaire spottete."

Eine dauerhafte Wiederge­win­nung der Beichte – so Zimmerling weiter – werde freilich "nur möglich sein, wenn in Theo­logie und Kirche kontinuierlich über deren Chancen und Möglichkei­ten gelehrt und ge­spro­chen und sie regelmäßig angeboten wird." Vielleicht kann der Kompass der evangeli­schen Kirche demnächst justiert werden, dass sich diese Vor­schlä­ge realisieren lassen.

Dazu gehört allerdings auch eine theologische Wiederentdeckung dessen, was der Be­griff der Sünde meint. Dem modernen Menschen, ja vielen zeitgenössischen Gläubigen sind die Implikationen der Rede von Sünde nicht mehr recht bewusst. Hans Herlin lässt in dem Roman "Gras im Feuer" ( 1976) einen Mann nach dem Zweiten Weltkrieg an­gesichts eines Beichtstuhls sinnieren:

"Sich all die Sünden vorstellen, die dort aus­ge­sprochen worden waren! Generationen und Generationen von Sünden! Waren Sie schlimmer geworden? Hatten sie sich gesteigert? Die Priester wussten es. Einmal, nur einmal zuhören!"

Seien die Priester nicht darum zu beneiden: Beichten zu hören, Geständnisse, Sünden? "Die vielen schönen Sünden!" Aber das sei ja nun bald dahin und vorbei; manche Priester hörten schon keine Ohrenbeichte mehr, und wer weiß, dem­nächst würden sie auch noch heiraten… Im Jahr 2022 wird nun tatsächlich in der katholischen Kirche überlegt, ob man Priester nicht besser doch heiraten lassen sollte – eigentlich ein durchaus reformatorischer Gedanke! Die Heiligkeit des Priestertum müsste dadurch keineswegs verloren gehen, wie man theologisch im Grunde weiß. Aber wie lässt sich die Heiligkeit der Beichte wiederentdecken – und wie ein angemessener Begriff von "Sünde"?

Schluss mit Sünde?

Ohne Zweifel gehört zum Verständnis dieses Wortes ein Verstehen seiner Bezugs­be­griffe "Gott", "heilig" und "Gericht". Das ganze theonome Paradigma dieses religiösen Bedeu­tungs­komplexes wird dort kaum verstanden, wo das Paradigma der Autonomie regiert. Deshalb hat der liberale Theologe Klaas Huizing das Buch "Schluss mit Sünde" (2017) geschrieben, woraufhin Ingolf U. Dalferth sachgemäß mit dem Werk "Sünde. Die Entdeckung der Menschlichkeit" (2020) gekontert hat. Ohne eine Wiedergewinnung der spirituell gefüllten und heiligmäßig gefühlten Rede von Sünde braucht es natürlich auch keine Beichte mehr, aber auch kei­ne Lehre von der Rechtfertigung, also im Grunde auch keine sich "lutherisch" nennende Kirche mehr. Theologisch gilt es, den Paradigmen­konflikt zu analysieren, darzustellen und einer sachgemäßen Lösung zuzuführen.

Diese muss keineswegs Versöhnung zwi­schen liberaler und eher konservativ orientierter Theologie bedeuten, sondern könn­te sich um der auszurichtenden Botschaft willen an Jesu Wort orientieren: "Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert" (Mat 19,34). Diejenigen, die sich gedrängt fühlen, zu beichten, sind gehalten, sich von denjenigen zu scheiden, die dar­über nur spotten zu müssen meinen.

Die Alten haben schon immer gewusst, dass es neben und inmitten der wahren Kirche auch eine falsche, eine verkehrte Kirche gibt. Das sich erneut bewusst zu machen, heißt im Blick auf den Gekreuzigten kirchlich ent­schlossen den Weg der Kreuzesnachfolge zu gehen und deshalb Buße zu tun, stattge­fundene Entfremdung als Sünde zu bekennen und in diesem Ernst spirituelle Erneu­erung zu erbitten.