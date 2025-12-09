Es fängt harmlos an: Ein kleines Lämpchen im Fenster, vielleicht ein Stern, der schief hängt und ein bisschen klebt, weil er seit 2017 unverändert an derselben Stelle dahinvegetiert. Dann explodiert die Nachbarschaft: Da steht ein Rentier im Vorgarten. Nicht irgendeins, sondern ein LED-Monument in Rentierform, zwei Meter hoch, Dauerblinken. Und irgendwann leuchtet meine Heimatstadt Bayreuth, dass man sie mit bloßen Auge vom Mond aus erkennt

Parallel dazu beginnt die alljährliche Standardfrage, die ab dem ersten Advent auf jeden Fall pünktlicher unterwegs ist als jede Regionalbahn: "Na, hast du schon alle Geschenke?"

Dieser Satz wirkt wie ein Reflex. Als würde irgendwo jemand ein Glöckchen bimmeln, und aus Menschen werden Weihnachtschecklisten auf zwei Beinen. Ich antworte inzwischen konsequent:

"Nein. Meine Geschenke bekomme ich an Heiligabend. Da geben Menschen, die mich mögen, Dinge an mich weiter. So ist das Konzept."

Der Moment irritierter Stille danach ist oft der einzige leise Augenblick der ganzen Adventszeit. Ich genieße es. Der Rest besteht aus Lärm, Einkaufswagen, Terminen und der unterschwelligen Angst, im Rahmen von exakt zwei Feiertagen verhungern zu müssen.

Überall Weihnachtsdeko

Dazu Weihnachtsdeko. Überall Deko. Innen, außen, auf Fenstersimsen, an Haustüren, in Treppenhäusern, im Büro, im Auto, im Hintergrund jeder Videokonferenz. Lichterketten, die ihr eigenes Mikroklima erzeugen. Adventskränze in "rustikal", "skandinavisch" und "clean". Menschen, die ernsthaft darüber diskutieren, ob dieses Jahr "Kupfer" noch geht oder schon "zu 2023" wirkt.

Und dann gibt es die Spezialeinheit Advents-Überflieger: "Wir haben alle Geschenke seit Oktober, ganz entspannt!"

Klar. Und wahrscheinlich ist die Steuer auch schon fertig, der Urlaub für nächstes Jahr gebucht, der Keller sortiert und der innere Frieden eingecheckt. Menschen, die im Oktober mit allem durch sind, sollten offiziell als Pat:innen für Rest-November-und-Dezember-Chaoten zur Verfügung stehen. Ich bekomme langsam ein schlechtes Gewissen, schnell zur Frau den liebevollen Satz "gell wir schenken uns dieses Jahr nicht" rausgepresst, buh Glück gehabt. Für die Kinder finden wir schon was.

Zwischen all dem Gerenne taucht dann immer mal wieder diese Floskel auf: "Es ist wichtig, dass man bei all dem Stress den eigentlichen Sinn von Weihnachten nicht vergisst."

Weihnachten beginnt mit logistischem Desaster

Und alle nicken brav, holen sich noch ein Glühwein, posten ein Foto vom Sternenhimmel und machen exakt so weiter wie vorher. Der "eigentliche Sinn" wirkt wie ein Dekoartikel für das Gewissen: kurz aufgestellt, innerlich abgehakt, dann weiter im Programm.

Aber wenn man sich den Luxus gönnt und für einen Moment stehen bleibt, wird es spannend. Weihnachten, im Kern, hat nämlich mit all dem LED-Wahnsinn erstaunlich wenig zu tun.

Die biblische Weihnachtsgeschichte beginnt nicht mit einem XXL-Rentier, sondern mit einem ziemlich peinlichen logistisches Desaster: Kein Platz. Keine Lounge, kein Hotel, kein Gästebett. Eine junge Frau, hochschwanger, irgendwo am Rand der Stadt, im falschen Moment, am falschen Ort. Gott hätte sich ja auch in Rom in einem Palast ankündigen können. Mit rotem Teppich und Fanfaren. Stattdessen: Stall. Armut. Unbequem.

Und genau da setzt die christliche Pointe ein: Wenn Christen von Weihnachten reden, dann geht es nicht um "noch ein bisschen mehr Deko", sondern um die ziemlich radikale Ansage: Gott geht mitten hinein in den ganz normalen menschlichen Kram. Nicht in die perfekten Wohnzimmer, sondern in das, was man sonst gern aus dem Foto schneidet. Müdigkeit. Überforderung. Streit. Einsamkeit.

Gott wird Mensch

"Gott wird Mensch" heißt in normaler Sprache: Du musst nicht erst aufpolieren, funktionieren und performen, damit du vorkommst. Es reicht, dass du da bist. Mit deiner Erschöpfung, deinem Zynismus, deinem Dauerstress, deiner Sehnsucht nach "eigentlich müsste doch…" und deiner Angst, dass dir alles entgleitet.

Ich liebe diesen Gedanken, er gibt mir Sicherheit. Nicht du musst dich zu Gott hochhangeln. Gott kommt runter.

Nicht du musst dein Leben auf Hochglanz polieren. Gott kommt auch klar mit deiner inneren Rumpelkammer.

Nicht du musst perfekte Harmonie liefern. Gott rechnet von Anfang an mit Chaos auf engem Raum.

Schaut man sich Weihnachten so an, wirkt die ganze Konsumschlacht fast wie eine gigantische Ablenkungsaktion, um ja nicht über die wirklich unangenehmen Fragen zu stolpern:

Wie geht es mir eigentlich wirklich?

Wer fehlt an unserem Tisch?

Welche Verletzung sitzt noch tief?

Wovor habe ich Angst im neuen Jahr?

In den Krippenspielen der Gemeinden verdichtet sich das manchmal unfreiwillig komisch und gleichzeitig brutal ehrlich. Da steht ein nervöses Kind als Engel vorne, vergisst seinen Text, nuschelt "Fürchtet euch nicht" ungefähr so verständlich wie eine kaputte Durchsage am Bahnhof, und doch passiert da etwas. Die Botschaft ist älter als jede Peinlichkeit und größer als jede improvisierte Flügelkonstruktion aus Pappe.

Fürchte dich nicht

"Fürchtet euch nicht", mitten in einem viel zu vollen Dezember. Nicht: "Strengt euch endlich an." Nicht: "Organisiert besser, konsumiert klüger, dekoriert geschmackvoller."

Sondern: "Fürchte dich nicht. Du bist nicht allein."

In diesem Licht bekommt selbst das Chaos an Heiligabend eine andere Farbe. Das Kind, das keine Lust auf "feine Sachen" hat. Der Onkel, der wieder denselben Spruch bringt. Die Oma, die heimlich Tränen wegwischt. Der nicht ganz gelungene Braten. Der Streit über irgendeine Kleinigkeit.

Es ist genau das, was Weihnachten im christlichen Sinne ausmacht: Nicht ein moralischer Zeigefinger, der ruft: "Ihr konsumiert falsch!"

Sondern eine stille, hartnäckige Zusage: Du bist gemeint. Du musst niemand sein, der du nicht bist. Du musst nicht erst werden, "wie du sein solltest". Du darfst so sein, wie du gerade bist. Und genau da hinein kommt Gott – unspektakulär, ohne Lichtershow.

Das ändert nichts daran, dass am 23. Dezember die Innenstädte voll sein werden. Dass sich Menschen im Discounterparkplatz gegenseitig die Vorfahrt erklären. Dass LED-Rentiere um die Wette glühen. Dass irgendwer wieder fragt, ob schon alle Geschenke besorgt sind.

Du bist nicht allein

Aber vielleicht verändert es den Blick. Vielleicht reicht es für einen kleinen Moment, irgendwann zwischen Glühweinbecher und Geschenkschlacht, kurz innezuhalten. Eine Kerze anzuzünden, einen Vers aus der Weihnachtsgeschichte zu hören, ein schlichtes Gebet zu murmeln, auch wenn man sich dabei etwas seltsam vorkommt.

Und dann, später, sitzt man doch wieder auf dem Sofa. Die Kinder halbnackt im Schlafanzug, irgendwo liegt noch Lametta, im Fernseher schiebt sich das "Traumschiff" über das Meer. Man ist müde, satt, leicht genervt.

Mit Weihnachten hat das trotzdem zu tun. Nicht, weil alles perfekt gelaufen ist. Sondern weil mitten in diesem ganzen Durcheinander die alte Geschichte leise mitläuft: Gott kommt nicht, wenn wir fertig sind. Er kommt, obwohl wir es nicht sind.

Geschenke hin oder her. Vielleicht ist das der eine Satz, der am Ende übrig bleibt:

Fürchte dich nicht. Auch nicht vor Advent, Familie und vollen Einkaufswagen. Du bist nicht allein.