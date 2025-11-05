Gastbeitrag Kolumne

Ein Hospiz ist ein Ort des Friedens – und der Wahrheit. Zwischen Lavendelduft und leisen Gesprächen begegnen sich Leben und Tod, Abschied und Dankbarkeit. Sabrina Wilkenshof schreibt über das Loslassen, die Liebe und die Gnade am Ende des Lebens.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten