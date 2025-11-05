zart fällt der Wandel in meine Seele
zart fällt der
Wandel in
meine Seele
er macht sich
heimisch -
die Blätter
verhüllen
die Wege
zauberhaft
er wird über-
wintern in mir
der Neuanfang
Michael Lehmler lädt uns in seinem geistlichen Impuls ein, den Wandel in der eigenen Seele wahrzunehmen: Wie Blätter Wege verhüllen, so bereitet sich in uns der Neuanfang vor und überdauert stille Winterzeiten.
