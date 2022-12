Welche Ziele hat das Muslimische Bildungswerk Bayern?

Belmin Mehic: Das Muslimische Bildungswerk Bayern wurde vor drei Jahren in Erlangen initiiert und startet jetzt auf Bayernebene. Wir sehen das Bildungswerk als eine Straße mit zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, Bildungsangebote aus der Stadtgesellschaft in die Gemeindearbeit aufzunehmen. Die zweite Richtung ist der Dialog, also Impulse aus den Moscheegemeinden in die Stadtgesellschaft hinein zu tragen.

Sie wollen muslimische Menschen sichtbarer machen?

Ja, das Muslimische Bildungswerk will die Muslime auch dazu ermutigen, mehr in den gesellschaftlichen Diskurs involviert zu sein. Wir wollen den muslimischen Bürgerinnen und Bürgern einen Impuls geben, sie sollen nicht nur konsumieren, sondern auch die gesamtgesellschaftlichen Themen mitgestalten. Und es geht auch darum, durch Bildung Horizonte zu erweitern, neue Perspektive zu schaffen.

"Wir sind eine Plattform zum Austausch von Ideen und Impulsen, die zum gesellschaftlichen Wohl beitragen."

An wen richten sich Ihre Bildungsangebote denn?

Sie richten sich sowohl an muslimische Gemeindemitglieder als auch an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Wir verstehen uns als eine Ergänzung zu den bestehenden Angeboten, die beispielsweise in den Moscheegemeinden zu finden sind. Aber wir sind auch eine weitere Plattform zum Austausch von Ideen und Impulsen, die zum gesellschaftlichen Wohl beitragen.