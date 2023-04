Filmtipp

Von "Der Name der Rose" inspiriert – Tarik Salehs Islam- und Politthriller "Die Kairo-Verschwörung"

"Die Kairo-Verschwörung" ist ein verschlungener Spionagethriller, der in einem der wichtigsten Zentren der islamischen Theologie spielt: der Al-Azhar-Universität in Kairo. Der Film erzählt die Geschichte eines einfachen Jungen vom Land, der zur Schachfigur in einem politischen und religiösen Machtkampf wird.