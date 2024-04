Verschenktes Potential

Mandalas malen und die Kunst, mit vielen Worten nichts zu sagen. Reli-Gelaber. Der Sekundenzeiger bewegt sich so langsam, als würde er von einem unsichtbaren Band zurückgehalten. Und das Schlimmste daran: Ich weiß, Reli könnte so interessant sein!

So ging es mir früher oft im Unterricht. Ein verschenktes Potential - denn in der eigenen Beschäftigung mit Religion fand ich paradoxerweise das Interessanteste, was es zu lernen gibt: sich eine eigene Meinung über die Welt zu bilden. Darüber nachzudenken, wie diese Welt funktioniert und wie all das, was wir acht Milliarden Menschen denken, tun und fühlen, doch irgendwie zusammenhängt. Wissen wollen, "was die Welt im Innersten zusammenhält" - das ist immer noch relevant, gerade weil es keine einfachen Antworten gibt.

Sich orientieren in einer immer komplexeren Welt

Unsere Gesellschaft wird immer säkularer. Glaubensinhalte werden von immer weniger Menschen geteilt – macht das Fach Religion da noch Sinn? Ja, es wird sogar dringender gebraucht als früher: In einer Welt, in der Religion und Weltanschauung grundsätzlich infrage gestellt werden, ist die Auseinandersetzung damit notwendiger denn je, denn der Einzelne muss sich in allen Fragen selbst entscheiden können – und auch entscheiden dürfen.

Dieser Prozess ist durch die Globalisierung noch komplexer und unüberschaubarer geworden. Leben und Lebensführung werden in unendlich vielen Varianten gedacht und gelebt – und wir bekommen immer mehr davon mit.