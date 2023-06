Einen interreligiösen Austausch an der Basis möglich machen sollen 17 Absolventinnen und Absolventen einer berufsbegleitenden Ausbildung zum "Dialogbegleiter". Sie erhielten nach einem zweijährigen Kurs am Donnerstag im Islamischen Zentrum in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) ihre Zertifikate, sagte einer der Verantwortlichen der Ausbildung, der evangelische Pfarrer Roger Schmidt (Josefstal), dem Sonntagsblatt.

"Miteinander ins Gespräch über den Glauben zu kommen und den Austausch möglich machen, das sollen nicht nur Bischöfe, Dekane, Imame oder Rabbiner können", erklärte Schmidt.

"Wie können wir in einer Gesellschaft, in der die Religion immer weniger vorkommt, über Religion sprechen und dafür Räume erarbeiten", sei das Ziel der Ausbildung, sagte der Leiter des Studienzentrums Josefstal.

Wichtig sei, in einer solchen Gesellschaft, sensibel für die anderen Religionen zu sein und "fremde Perlen zu erkennen". Aber auch an Menschen, die keiner Religion angehören und nach Spiritualität suchten, sollte in Bildungsprozessen gedacht werden.

Teilnehmende sind Christen, Juden, Muslime oder Konfessionslose

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Mitglieder der christlichen Kirchen, eine Teilnehmerin ist Jüdin, ein Absolvent ist Muslim, andere gehören keiner Religionsgemeinschaft an, sagte Schmidt.

Die Absolventen kommen vorwiegend aus dem Bildungssektor. Es sind katholische Pastoralreferentinnen oder evangelische Gemeindepädagogen, aber auch eine Journalistin ist unter ihnen. Auch Männer und Frauen, die ehrenamtlich tätig sind, haben den Weiterbildungskurs belegt, der deutschlandweit bisher einmalig sein soll.

Das Besondere an dem Kurs ist für Schmidt auch die gemeinsame Trägerschaft. Sie haben das Evangelische Studienzentrum Josefstal, das Münchner Forum für Islam, die jüdische Europäische Janusz Korczak Akademie und die katholische Domberg-Akademie in Freising zusammen übernommen.