Münchner Muslimrat lädt zum Freiluft-Fastenbrechen

Der Münchner Muslimrat lädt zum öffentlichen Fastenbrechen in den Luitpoldpark. Zum dritten "Open (F)Air Iftar" am 25. Mai seien Münchner Bürger jeder Konfession eingeladen, teilte der Muslimrat zu Beginn des Fastenmonats Ramadan mit: "Wir freuen uns vor allem auf den interreligiösen Austausch, der im letzten Jahr so gut gelungen ist." Im Fastenmonat Ramadan essen und trinken gläubige Muslime tagsüber nicht. Der Ramadan beginnt in diesem Jahr am 6. Mai und dauert bis 5. Juni.

Mit dem Motto-Zusatz "Fair" will der Muslimrat nach eigener Aussage auf die Gebote im Islam hinweisen, die besonders während des Ramadan beachtet werden sollen. "Fair" bedeute bei der Veranstaltung im Luitpoldpark, "dass Essen nicht nur für sich selbst, sondern auch für zehn weitere Personen angeboten wird", heißt es. Um keine Ressourcen zu verschwenden, sollten die Gäste außerdem eigenes Geschirr mitbringen und auf Plastik verzichten.

Der Ramadan sei ein "Monat der Barmherzigkeit und Toleranz und der Unterstützung von Bedürftigen". Das "Iftar", also das Fastenbrechen nach Sonnenuntergang, werde deshalb mit Familie, Freunden, Nachbarn und Bekannten zelebriert. Am Open-Air-Iftar im letzten Jahr haben nach Angaben des Muslimrats rund 2.000 Menschen teilgenommen.