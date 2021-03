Ostern mit allen Sinnen im Religionsunterricht und zuhause erleben: Wir gestalten einen Ostergarten

Das Osterfest steht vor der Tür. Normalerweise würde ich jetzt mit meinen Grundschüler*innen im Religionsunterricht die einzelnen Tage der Karwoche und das Geheimnis der Auferstehung erkunden. Erzählungen, Rollenspiele, Bodenbilder und kreative Arbeiten wären eigentlich mein geliebtes Osterprogramm im Religionsunterricht.

Ostern mit einem Ostergarten zuhause erlebbar machen

Doch leider sind wir als Hotspotregion an der tschechischen Grenze mit wenigen Ausnahmetagen Ende Februar immer noch konstant im Distanzunterricht. So mussten bisher Lernvideos, ein Osterleporello und ein Osterquiz als interaktive PDF die Osterbotschaft an meine Relikinder übermitteln.

Aber das war mir nicht genug. Ich wollte die großartige Botschaft der Hoffnung und Zuversicht, an die wir an Ostern erinnern und die wir alle gerade in Zeiten von Corona dringend brauchen, noch auf eine andere Art und Weise meinen Schüler*innen erlebbar machen. Wie? Mit einem Ostergarten!

Die Botschaft Gottes mit allen Sinnen erleben

Mir persönlich ist ein Religionsunterricht wichtig, der alle Sinne anspricht. Die Botschaft Gottes mit Herz und Hand erleben und entdecken – auch im Distanzunterricht. Dafür eignet sich ein Ostergarten wunderbar, der entweder mit den Kindern gemeinsam im Präsenzunterricht gestaltet werden kann, aber auch als kleines Experiment für die Familien zuhause die Osterbotschaft zum Erlebnis machen kann. Ostern zum Anfassen!

Ostergarten für das Fest daheim

Im Folgenden möchte ich mit Fotos und kurzen Erklärungen zeigen, wie ein Ostergarten einfach und schnell selbst gebaut werden kann, der das Ostergeheimnis deutlich macht: aus Tod wird Leben und aus Dunkelheit wird Licht!

Material für den Ostergarten: