Krieg, Corona, Klima: Zuversicht in der Krise

Der Krieg in der Ukraine & die Theodizee-Frage: Wie kann Gott das Böse zulassen?

Angesichts des Krieges in der Ukraine fragen sich manche: Wie kann es sein, dass Gott das Böse in der Welt zulässt? Kann er das Leid nicht beseitigen? Oder will er nicht? Diese Fragen haben Menschen in Krisenzeiten schon immer beschäftigt – für uns Christ*innen stellen sie eine besondere Herausforderung dar.