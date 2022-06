Kurz bevor Heinrich Bedford-Strohm zum bayerischen Landesbischof gewählt wurde, hatte er als Vorsitzender der traditionsreichen Gesellschaft für Evangelische Theologie den Auftrag, eine Tagung über das Thema "Glück" zu organisieren. Zur Vorbereitung dieser Tagung befasste er sich mit der Glücksforschung. Und je mehr er darüber las, desto mehr faszinierte ihn das Thema: "Der wichtigste Grund, dass ich von den Ergebnissen der Glücksforschung so elektrisiert war, war, dass mir das alles so bekannt vorkam. Es waren nämlich haargenau die Themen, auf die ich beim Lesen der Bibel über so viele Jahre immer wieder gestoßen war."

Frömmigkeit und Glück sind Geschwister

Die Verbindungslinien von Glück und Glauben beschäftigten ihn immer wieder, er äußerte sich dazu mehrfach in Vorträgen, Predigten, Magazinbeiträgen oder in Talkshows. Nun hat er seine Gedanken in einem Buch mit dem Titel "Frömmigkeit und Glück" zusammengefasst. In allem, was die Glücksforscher als wahre Lebenskunst beschreiben, sieht er eine erstaunliche Nähe zu den Kernthemen der Bibel: Vergeben lernen, Dankbarkeit spüren, auf Beziehungen achten, ganz im Hier und Jetzt leben, statt voll Sorgen um die Zukunft zu sein. Dafür sind Gebet und Gottesdienst, das Lesen biblischer Texte oder auch das Singen von Liedern so etwas wie Türöffner. Frömmigkeit ist der Schlüssel auf dem Weg zum Glück, Frömmigkeit und Glück sind Geschwister. Frömmigkeit ist aus seiner Sicht "eine besonders starke Antwort auf die Frage, auf die die Glücksratgeber nur begrenzt antworten können: Wie komme ich zu der tatsächlichen Erfahrung des Glücks, das mir in den Glücksratgebern vor Augen gemalt wird?"

Hinter dem altmodischen Begriff der Frömmigkeit sieht er ein Zukunftsmodell. In Zeiten, in denen die schnelle und effektive Selbst­optimierung den Ton angibt, sei sie vielleicht mehr denn je ein alternativer Zugang zum Leben. Frömmigkeit ist für ihn "eine Lebenshaltung, die das eigene Leben in den Horizont der Beziehung zu Gott stellt und diese Beziehung auch pflegt". Durch tägliches Gebet, das regelmäßige Lesen der Bibel, durch die Gemeinschaft mit anderen, die das Gleiche tun. "Durch den gemeinsamen Gesang, der wie kaum etwas anderes das Herz öffnet und froh macht".

Dankbarkeit kann man lernen

Dankbarkeit zum Beispiel, schreibt der bayerische Landesbischof, könne man lernen – durch religiöse Praxis. Wer jeden Abend Psalm 103 lese und sage "Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat", bei dem finde die Dankbarkeit Schritt für Schritt ihren Weg in seine Seele. Auch Kirchenlieder wie das altehrwürdige "Nun danket alle Gott" oder der Familiengottesdienstschlager "Danke für diesen guten Morgen" könnten Teil solcher religiöser Praxis sein, die die Dankbarkeit nicht nur im Kopf, sondern in Herz und Seele verankert.