Vorstellungsgespräch mit Gott: Der Arzt, dem wir vertrauen

Viele haben schon einen Coronatest gemacht und wissen, wie sich das anfühlt. Ich kann seit ein paar Wochen nun auch sagen, es ist nicht so angenehm. Und es gibt viele solcher Dinge, die Ärzte machen, die erstmal nicht so wohl tun.

Mit kalten Händen den Bauch abtasten, mit einem kleinen Hammer die Reflexe am Knie testen, mit einem Holzspatel die Zunge herunterdrücken, um in den Rachen zu sehen oder Impfungen und Blut abnehmen. Alles nicht sehr angenehme Dinge. Aber wir lassen all das über uns ergehen, weil wir darauf vertrauen, dass der/die Ärzt*in uns helfen kann und es uns dann besser geht.

In Psalm 147,3 steht, dass Gott für uns wie ein/e Ärzt*in seien möchte: "Er heilt, die zerbrochnes Herzens sind, und verbindet ihre Schmerzen."

Gott möchte uns Heilung schenken. Er hat unseren Körper geschaffen und keine und keiner kennt unsere Körper besser als Gott.

Wenn du mehr darüber wissen willst, schau dir doch das Video an, in dem ich noch mehr davon erzähle, wie Gott Ärzt*in sein kann.