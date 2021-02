Vorstellungsgespräch mit Gott: Gott oder Gott*?

Ich bin Lucie, angehende Religionspädagogin und nun auch eine #himmelwärts-Bloggerin. Ich nehme euch mit in ein Vorstellungsgespräch mit Gott.

Aber was ist das so genau?

Es ist ein Format, in dem es darum geht, wie wir uns Gott vorstellen und wie Gott sich uns in der Bibel vorstellt. Es geht um den Austausch über verschiedene Gottesbilder, welche in den verschiedenen Folgen besprochen werden. Es soll gezeigt werden, dass Gott kein alter Mann mit Vollbart auf einer Wolke ist. Gott ist vielseitig.

Gott oder Gott*? Für Menschen ist der Genderstern wichtig und notwendig. Aber kann man Gott in die gleichen Kategorien einteilen? Ich teile euch im IGTV meine Position mit und freue mich deine Meinung zu hören.

Schreibt mir gerne auch, welches Gottesbild ich als Nächstes zum Vorstellungsgespräch einladen soll.