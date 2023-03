Djanatlievs Erfahrungen

In seiner Jugend hat er in einer islamisch geprägten Gesellschaft gelebt.

"Vorurteile gegen Menschen anderer Religionen oder anderer Herkunft lassen sich eigentlich leicht aus der Welt schaffen, man muss sich gegenseitig kennenlernen", sagt er.

Er habe weder in seiner alten Heimat noch in Deutschland Judenfeindschaft erlebt. Djanatliev spricht mehrere Sprachen und unterrichtet seit 2005 in Nürnberg sowohl an der Löhe-Schule, als auch in der Israelitischen Kultusgemeinde. An einem Tag der Woche gibt er Religionsunterricht am jüdischen Gymnasium in München, beim Kultusministerium ist er Beauftragter für sein Fach und die Lehrpläne in der Oberstufe.

Da haben sie an der Löhe-Schule also einen absoluten Profi angestellt.

Einbeziehen von jüdischen Festen und Traditionen

Mark Meinhard ist wichtig, dass an der großen Gesamtschule mit rund 2.000 Schülerinnen und Schülern der Dialog der Religionen gelebt wird.

In den Jahresfestkreis würden die jüdischen Feste einbezogen, erzählt er. Bei Ausflügen und Klassenfahrten wird in der Schule darauf geachtet, dass die jüdischen Kinder ihre Gebete und den Schabbat einhalten können. In der Mensa wird auch koscheres Essen angeboten.

Zurück in den Reli-Unterricht

Mit der Geschichte von Königin Esther, König Achaschwerosch und dem Purimfest. Es weist auf die Rettung des jüdischen Volkes in der persischen Diaspora vor zweieinhalbtausend Jahren hin.

Viele Gedenktage im Judentum erinnerten daran, dass das jüdische Volk verfolgt wurde oder umgebracht werden sollte, sagt Djanatliev.