Sind Sie beim Oktoberfest die ganze Zeit vor Ort als Ansprechpartner?

Nein, das stellen Sie sich falsch vor. Oktoberfest ist für die Schausteller volle Kanne Arbeitszeit. Da ist es nett, wenn der Pfarrer mal vorbeischaut. Aber darüber hinaus ist es vor allen Dingen Arbeit. Ich drehe ein oder zweimal eine Runde über den Platz und besuche alle, die ich kenne, kurz und wechsle ein paar Worte. Ich bin auch bei dem Gottesdienst mit dabei, obwohl der stark von der katholischen Kirche geprägt ist.

Färbt das eigentlich ab, wenn man beruflich vor allem mit Schaustellern zu tun hat?

Wenn es nicht so wäre, hätte ich meinen Beruf verfehlt. Ich habe das Glück, dass ich es mit einer relativ homogenen Gruppe von Menschen zu tun habe, deren Lebensumstände besonders sind. Und genau diese Besonderheiten muss ich begreifen und erfassen.

Wollten Sie als Kind selbst mal Schausteller werden?

Nein. Ich bin ja ein Ost-Gewächs, aus der Region Leipzig. Als Kind war ich der ganz normale Rummel.-Besucher und habe da versucht, mit dem Autoscooter den nächsten übern Haufen zu fahren. Ich war auch im Zirkus und hatte als kleines Kind riesengroße Augen. Aber dann gab es eine Zeit in meinem Leben, da war ich Leistungssportler und das ist relativ nah dran am Artisten. Mich hat fasziniert, was man mit dem eigenen Körper an Ästhetischem, an Schönem zeigen kann. Und das ist ja nun auch das Leben der Artisten. Von daher gibt es da zumindest eine Affinität.

"Die EKD-Synode will die Circus- und Schausteller-Seelsorge abschaffen."

Wie sehen Sie denn die Zukunft der Circus- und Schausteller-Seelsorge?

Es gibt etwas, was mir und meinen Kolleginnen und Kollegen in der Circus- und Schausteller-Seelsorge unglaublich schwer auf der Seele liegt: Wir leben mittlerweile mit einem Beschluss der EKD-Synode, der das Ganze abschaffen will. Denn weitere Haushaltskürzungen um 71 % heißt im Grunde abschaffen. Ich fürchte, wir sind etwas unter dem Radar der kirchlichen Wahrnehmung. Aber demgegenüber steht eben eine sehr lebendige, ungefähr 15 bis 20.000 Mann starke Gemeinde auf der Reise. Das ist eine Gemeinde, die in einer traditionellen, hochverbundenen Art und Weise mit Kirche lebt, fromm ist auf eine eigene Art und Weise und dass man die rausschicken will aus einer Kirche, ist komplett unverständlich und meines Erachtens realitätsfern und unvernünftig. Es ist nebenbei auch so, dass man damit vielen, die ihre Kirchensteuern zahlen, dann kein Angebot mehr macht.