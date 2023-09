Aus der Bischofskanzlei zum Wohlfahrtskonzern: Kerstin Birnstein ist seit 1. September Leiterin der Unternehmenskommunikation der Diakonie München und Oberbayern. Die 50-Jährige werde künftig "die strategische und operative Arbeit, den Ausbau und die Entwicklung der Kommunikation" verantworten, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Medienwissenschaftlerin war zuvor persönliche Referentin von Heinrich Bedford-Strohm - zunächst in seiner Funktion als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), seit 2019 dann in seiner Rolle als bayerischer Landesbischof. Der Theologe geht Ende Oktober in den Ruhestand. Die Diakonie freue sich, mit Birnstein "eine erfahrene Journalistin, PR-Frau und Netzwerkerin" für die Öffentlichkeitsarbeit gewonnen zu haben, sagte Vorstandssprecherin Andrea Betz laut Mitteilung.

Birnstein selbst erklärte, dass es ihr neben dem Aufbau des Markenkerns auch darum gehe, den rund 7.500 haupt- und ehrenamtlichen Diakonie-Mitarbeitenden mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln. "Wir sind es, die praktische Hilfe aus dem Geist der christlichen Nächstenliebe spürbar werden lassen", sagte die neue Kommunikationschefin.