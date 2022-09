Bildungs- und Erholungsstätte

Neuer Leiter der Langau: "Wir rechnen mit einer Auslastung wie vor Corona"

Die diakonische Bildungs- und Erholungsstätte Langau hat einen neuen geschäftsführenden Vorstand: Markus Ebinger wird am 20. September offiziell in sein Amt eingeführt, die Arbeit aufgenommen hat er bereits Mitte August. Was den methodistischen Pastor an der Langau reizt und welche Pläne er für die Zukunft hat, erzählt er im Interview.