Die Christusträger Bruderschaft gehört zu den evangelischen Kommunitäten. Das sind evangelische Einrichtungen, in denen Menschen in einer Gemeinschaft leben - ganz ähnlich wie die Priester in einem katholischen Orden.

Die Christusträger Bruderschaft in Triefenstein (Kreis Main-Spessart) entstand Anfang der 1960er-Jahre in Südhessen gemeinsam mit der heutigen Christusträger Schwesternschaft aus Offenbach. In einer Art christlichen Kommune in Bensheim-Auerbach (Kreis Bergstraße) lebten damals junge Erwachsene miteinander, machten christliche Pop- und Rockmusik und engagierten sich sozial.

Im Dezember 1961 wurde der Verein der Christusträger gegründet. Daraus bildeten sich eine selbstständige Schwesternschaft und Bruderschaft. Die Kommunität wurde benannt nach dem Heiligen Christophorus, der das Jesuskind auf seinen Schultern über den Fluss trug. "Von Christus getragen - Christus tragen", lautet die Losung. Im Kloster Triefenstein in Unterfranken hat die Bruderschaft seit 1986 ihren Sitz.

Neben den eigentlichen Brüdern gibt es auch noch Weggefährten, Freunde und Mitarbeiter, die mit im Kloster leben und teilweise auch dort arbeiten. Die Kommunität hat neben ihrem Hauptsitz Standorte in der Schweiz (Rallingen und Zürich) sowie langjährige Sozialprojekte in Afghanistan und im Kongo. Die Brüder leben nach den drei Evangelischen Räten: Keuschheit, Armut (Gütergemeinschaft) und Gehorsam.

Link zur Christusträger Bruderschaft