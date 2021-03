Village App: Wie eine App Dörfern und Kirchengemeinden in der Corona-Pandemie hilft

Warum die App gerade während der Corona-Pandemie hilft

Bundesweit nutzen rund 40 Kommunen die Village App. Auch in acht Gemeinden in Bayern kommt sie zum Einsatz. In Painten im ostbayerischen Landkreis Kehlheim haben sich knapp 45 Prozent der 2.296 Einwohner die App installiert. Sie bekommen dort etwa kurzfristige Terminänderungen oder Sterbefälle mitgeteilt. "In Zeiten der räumlichen Distanzierung führt das die Gemeinde wieder enger zusammen", meint der katholische Pfarrer Adrian Latacz.

Wie der Obst-und Gartenbauverein oder die Feuerwehren hat auch Latacz‘ Pfarrei eine Gruppe in der App gegründet, in der sich Menschen austauschen und an Aktionen teilnehmen können. Im Advent nutzte die Pfarrei die Möglichkeit, um einen digitalen Adventskalender zu gestalten. Jeden Tag stellte ein anderes Gemeindemitglied einen Impuls in Form eines Textes oder Bildes online. In der Fastenzeit vor Ostern wurde zusätzlich eine virtuelle Kirchenführung organisiert.

Finanziert wird die App in Painten aus dem Gemeindehaushalt. Die Kosten dafür belaufen sich pro registriertem Benutzer und Jahr auf 3 Euro, schreibt die Kommune in einer Mitteilung. In anderen Ortschaften übernehmen Gastronomiebetriebe, die besonders von dem Angebot profitieren, die Gebühren.