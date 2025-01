Egal ob interessanter Vortrag, besinnliche Wanderung oder künstlerischer Ausdruck mit Farben - in den aktuellen Programmen der evangelischen Bildungseinrichtung für 2025 findet jede*r etwas passendes. Hier kommt unsere bunte Auswahl der Angebote aus den Programmen der evangelischen Akademien München und Nürnberg sowie der Tagungshäuser Alexanderbad, Akademie Tutzing und Josefstal.

Nähere Informationen und das komplette Programm kann auf den Webseiten der Einrichtungen nachgelesen werden.

X-TREM AUFGEKLÄRT: MUSLIMFEINDLICHKEIT IN DEUTSCHLAND – Evangelische Stadt Akademie München – ursp. 08.01.25, wurde verschoben

Der Vortrag erläutert Bereiche der Muslimfeindlichkeit, und wie diese nicht nur Betroffene sondern auch unseren Rechtsstaat bedroht. X-Trem Aufgeklärt geht gegen Radikalisierung vor und sorgt für Aufklärung. Die Reihe richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene von 16 – 23.

AUF IN DEN TAG MIT QIGONG – Evangelische Stadtakademie Nürnberg – mehrmals zwischen 09.01.25 – 27.02.25

Qigong ist schon lange Bestandteil der chinesischen Medizin und fördert Gesundheit und Wohlbefinden. Die Übungen sind leicht zu erlernen und lösen Anspannungen und helfen bewusster durch den Alltag zu gehen.

MENSCHLICHE MASCHIENEN, WIE SOZIALE ROBOTER AUS MÜNCHEN DIE PFLEGE VERÄNDERN – Evangelisch Stadtakademie München – 28.01.25

Beim sogenannten "Feierabendgespräch" wird über mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter welcher mit Menschen redet und sich ihnen zuwendet geredet. Kann solch eine Technologie funktionieren, und macht es die Pflege vielleicht sogar menschlicher?

MODERNE SPIRITUALITÄT AUS NEUROWISSENSCHAFTLICHER PERSPEKTIVE: Workshop 4 – Josephstal Studienzentrum – 29.01.25

Wie hängen Neurobiologie und Theologie zusammen? Das ist die Leitfrage, mit der sich Workshopteilnehmende beschäftigen. Mithilfe einer Filmkamera werden Augenblicke erfasst und daraufhin geteilt. Auf der eigenen Forschungsreise beschäftigt man sich unteranderen mit der Frage was einen selbst inspiriert oder was man in die Welt bringt.

IN VINO VERITAS – Evangelische Stadtakademie Nürnberg - 18.02.25

Bei einer konfessionskundigen Weinprobe zur Lutherstunde begeben sich die Teilnehmenden auf eine Entdeckungstour. Neben der Verkostung vier ausgewählter Weine, erfährt man zusätzlich ausführlich etwas über den Bezug zu den jeweiligen passenden Konfessionen.

PILGERTAG MIT BIBLISCHEN WEGGEFÄHRTEN – Evangelische Stadtakademie München – 23.02.25

Beim Jakobsweg zwischen Starnberger See und Ammersee mit Stopp im Kloster und Gasthaus Andechs können Weggeschichten in der Bibel neu entdeckt - und neue Bekanntschaften geknüpft werden.

DEPRESSION: WISSEN WAS HILFT - Evangelische Stadtakademie München – 18.03.25

Andreas Meneke ist ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Professor an der LMU. In diesem Vortrag erfahren wir wie Depressionen entstehen, was man selbst dagegen tun kann und wie man sich Hilfe holt.

BIBILIOLOG MIT SCULPTING – Josephstal Studienzentrum – 10.03.25- 12.03.25

Teilnehmende die schon einen Grundkurs Bibiliolog abgeschlossen haben können hier selbst Material herstellen, und schaffen anschließend selbst eine Skulptur oder kleine Szene.

MEINER SEELE RAUM UND FARBE GEBEN – Evangelische Stadtakademie Nürnberg – 05.04.25

Beim intuitiven Malen und Zeichnen, kommen Teilnehmende zu sich selbst und können Kraft schöpfen. Der künstlerische Ausdruck entsteht mithilfe von Gouachefarben, Öl-, Pastell-, und Neocolorkreiden sowie Aquarellstiften, Blattgold und Künstlerstempeln. Vorkentnisse sind nicht erforderlich.

ALLE GEGEN ALLE – Evangelische Stadtakademie Nürnberg – 09.05.24

In dieser Lesung der Autorin und Comedienne Lara Ermer geht es um das Wissen der Psychologie über Political Correctness, Verschwörungstheorien und andere Triggerpunkte. Wie man Streit mit Bekannten oder bei Familienfeiern entgegentreten sollte und was die Unterdrückung von Ärger auslöst bespricht sie ausführlich.

SOMMERTAGUNG DES POLITISCHEN CLUBS - Akademie Tutzing - 20.06. – 22.06.2025

Der Politische Club ist als ältestes Diskursformat der Akademie bietet Platz für gesamtgesellschaftliche Debatten und bringt Menschen in das direkte Gespräch mit Politiker.

TEXTILE KUNST - DEM ZUFALL AUF DER SPUR Patchwork-Workshop für Anfänger/ innen und Fortgeschrittene - Tagungshaus Alexanderbad - 13.07.25

In diesem Workshop werden zwei oder mehrere verschiedene Stoffe oder bereits selbst gestaltete Stoffteile zerschnitten und zu einem neuen Muster wieder zusammengenäht. Beim Erstellen wird ein Zufallsprinzip verwendet um eine außergewöhnliche Wirkung zu erschaffen. Es können Decken, Bilder, Kissen, Taschen usw. entstehen.