Kinder begegnen dem Tod früher oder später – sei es durch den Verlust eines Haustieres, den Tod eines lieben Menschen in der Familie oder im Bekanntenkreis oder durch Nachrichten und Gespräche im Alltag.

Im Religionsunterricht dürfen und müssen solche Erfahrungen ihren Platz haben.

Die Kinder brauchen einen Raum für ihre Fragen und Gefühle und können gleichzeitig erfahren: Trauer ist erlaubt, sie sind mit ihren Fragen und Ängsten nicht alleine und unser christliche Glaube kann Trost und Hoffnung schenken.

Bilderbücher als Türöffner für Gespräche über Tod und Hoffnung

Gerade für Kinder ist das Thema "Tod und Sterben" oftmals schwer zu greifen. Bilderbücher können hier eine wertvolle Brücke sein. Sie erzählen Geschichten, in denen Kinder sich wiederfinden können und eröffnen Perspektiven, in denen Trost und Hoffnung spürbar werden. Bilderbücher können Räume für Gespräche eröffnen, Gefühle sichtbar machen und helfen christliche Glaubensaussagen zu begreifen.

Viele Jahre war ich vergeblich auf der Suche nach passenden Bilderbüchern zum Thema "Tod & Sterben" für den Religionsunterricht. Entweder haben mir die Illustrationen in den Büchern nicht zugesagt oder der Inhalt und die Botschaft waren für mich persönlich unpassend. Denn die Botschaft und Wirkung von Bilderbüchern sind nicht unterschätzen und müssen daher kritisch begutachtet und ausgewählt werden.



Nun habe ich aber 3 Bilderbücher gefunden, die ich mir gut für den Einstieg in das Thema, zur Unterstützung während der Einheit oder für eine Lese- und Infoecke im Klassenzimmer vorstellen könnte:

Nie mehr Oma-Lina-Tag?

Ein berührendes Bilderbuch über den Tod der Großmutter, das Abschiednehmen und die Beerdigung – und über den Gedanken, dass Oma Lina "jetzt bei Gott" ist.

Eine sehr persönliche Geschichte, die Kindern Raum lässt, eigene Gefühle und Erinnerungen zu teilen und perfekt geeignet, um über die christliche Hoffnung auf ein "Leben danach bei Gott" zu sprechen.

Manchmal muss man Abschied nehmen

Ein kindgerechtes Sachbuch, das viele Fragen rund um den Tod aufgreift: Was passiert beim Sterben? Wie gehen verschiedene Religionen damit um? Mit einer hilfreichen Begriffsübersicht, praktischen Erklärungen und einem klaren, respektvollen Blick auf die Vielfalt menschlicher Antworten. Dieses Buch ist wertvolle Ergänzung für das interreligiöse Lernen.

Geht Sterben wieder vorbei?

Dieses Buch verbindet eine feinfühlige Geschichte mit Kinderfragen zum Thema.

Es greift typische Gedanken und Ängste auf und lädt zum Weiterfragen ein – perfekt, um ins Gespräch zu kommen, eigene Fragen zu sammeln und gemeinsam Antworten zu suchen.

Tipp: Im Medienportal finden sich weitere viele Bilderbücher und Kurzfilme zum kostenlosen Streamen oder Downloaden.

Mehr Einblicke in meine Arbeit und Tipps und Ideen für den Religionsunterricht gibt es auf meinem Instagramkanal: frau_religionslehrerin