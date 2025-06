Mit Justus Koops, Emma Schroll und Benedikt Kalenberg hat der Landesjugendkonvent der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB) drei junge Erwachsene in die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) gewählt.

Für die Amtszeit von 2026 bis 2032 werden sie dort die Perspektiven der jungen Generation einbringen – und sollen zeigen, wie viel Motivation, Erfahrung und Ideenreichtum die kirchliche Jugendarbeit hervorbringt.

Wir stellen die drei neuen Jungsynodalen vor: