Das bayerische Landeskriminalamt erklärt, der Vandalismus in Kirchen nehme zu. Im Jahr 2022 gab es 294 Fälle von Sachbeschädigungen in Kirchen, Kapellen oder Klöstern gab es nach Zählung des LKA. 2021 waren es demnach 271 Fälle, eine Zunahme um 23 und damit beinahe 10 Prozent also.

Um einen Nachholeffekt aus der Corona-Zeit scheint es sich nach den Zahlen des LKA nicht zu handeln. 2019 waren es nach Behördenangaben 219 Sachbeschädigungen, 2020 dann schon 242.

Keine dramatische Zunahme

Von einer besonders dramatischen Zunahme kann also keine Rede sein – was die Frage aufwirft, warum die Polizei gerade diese Zahlen für an die Öffentlichkeit berichtenswert befunden hat (zuerst hatte die dpa berichtet, ob diese das auf eigene Initiative aus einer Statistik entnommen oder sich das LKA selbst an die Nachrichtenagentur gewandt hat, ist nicht bekannt).

Für den Kontext interessant gewesen wäre zumindest, ob diese Zunahme von Vandalismus-Fällen in Kirchen dem allgemeinen Trend in Sachen Sachbeschädigung entspricht oder nicht.

Vielfältige Motive

Eine einfache Erklärung für die Zunahme gibt es ohnehin nicht. Die einzelnen Fälle unterscheiden sich in ihrer jeweiligen Ausprägung. So gibt es allgemein religionsfeindliche Schmierereien genauso wie Anti-Nazi-Parolen. Auch pro-russische Statements, wie etwa im Würzburger Stadtteil Heuchelberg, fallen darunter.

Wieder andere Fälle sind inhaltlich noch schwerer zu deuten. So brannte in Spalt (Mittelfranken) ein Altar, in Niederbayern sollen zwei minderjährige Mädchen Orgelpfeifen beschädigt haben. Kurzum, es ist nicht klar, ob die Kirchen beschädigt werden, weil sie Kirchen sind, oder eher zufällig ins Visier der Täter*innen geraten.

Andere Zahlen gehen zurück

In einem anderen Bereich der Kriminalität in Bezug auf Kirchen gibt es laut dem LKA hingegen erfreuliches zu berichten: Die Zahl der Diebstähle aus Kirchen, Kapellen und Klöstern ging demnach in den vergangenen fünf Jahren in Bayern zurück, und das sogar deutlich: Von 807 Fällen im Jahr 2018 auf 398 im Jahr 2022.