Nachfolger von Heinrich Bedford-Strohm

Live | Festgottesdienst zum Bischofswechsel: Christian Kopp wird ins Amt eingeführt

Lesezeit: 2 Minuten

Merken Lesezeit: 2 Minuten

Der neue bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp wird am Sonntag, 29. Oktober ab 10 Uhr in sein Amt eingeführt. Der Festgottesdienst findet in der Nürnberger Lorenzkirche statt. Wir sind für euch live dabei.