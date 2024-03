Fastenzeit und Ramadan

Evangelische Pfarrerin und islamischer Imam sprechen übers Fasten: "Es geht um die innere Haltung zu Gott"

Passionszeit und Ramadan überschneiden sich in diesem Jahr für drei Wochen. Was sind die Unterschiede, was die Gemeinsamkeiten zwischen der christlichen und der muslimischen Fastenzeit? Das haben wir eine evangelische Pastorin und einen muslimischen Imam in Hamburg gefragt.

