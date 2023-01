Die Christuskirche in Selb will die Hemmschwelle in Richtung Kirche niedriger gestalten. Ein Weg dazu ist der Bau von zwei Pizzaöfen auf dem Gelände der Kirchengemeinde. Damit will Pfarrer Johannes Herold den Kontakt zu den Menschen im Selber Stadtteil Vorwerk knüpfen. Das Projekt kam dem Selber Pfarrer, als die Landeskirche das sogenannte MUT-Programm ins Leben rief, um innovative Projekte in der kirchlichen Gemeinschaft zu fördern.

MUT steht für missional, unkonventionell und Tandem. Alle drei Begriffe treffen perfekt auf das Selber Projekt zu, findet Johannes Herold. "Wir wollten einfach mal was Neues machen, um Menschen zu erreichen, die nicht bei uns in den Gottesdiensten sind." Ins Auge gefasst hat Herold gerade die jungen Menschen im Selber Stadtteil Vorwerk.

Ein anderer Plan war ein Kirchenkino

Geplant war eine Zusammenarbeit zwischen dem kommunalen Jugendtreff und der evangelischen Jugend. Mit dem Leiter des Jugendtreffs und der Dekanatsjugendreferentin wurde überlegt, was denn das geeignete Projekt sei. Alles Mögliche wurde durchgesprochen und wieder verworfen, sogar ein Kirchenkino wurde angedacht.

Letztendlich haben sich die drei aber für selbstgebaute Pizzaöfen entschieden, die auf dem Gelände der Gemeinde aufgestellt werden sollten. Für den Selber Pfarrer die coolste Idee.

"Es geht um etwas Handwerkliches, das viele Leute anspricht, gerade auch im Vorwerk. Wir haben hier viele Handwerker, die auch mauern können."

Die Öfen selbst wurden dabei allerdings nicht eigenhändig gebaut, sondern von einer Lichtenfelser Firma geliefert. Die Jugendlichen aus dem Vorwerk waren ausreichend damit beschäftigt, den Unterbau für die Öfen zu mauern, und auch das Aufstellen eines Carports zur notwendigen Überdachung war eine Herausforderung. Schon die Bauphase bezeichnet Herold als Erfolg, gerade weil die Resonanz und der Wille zum Mitarbeiten riesig waren.