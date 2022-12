Die evangelische Pfarrerin Juliane Ulverich kommt aus der ehemaligen DDR und ist über einen Bademeister und Theologiestudenten an die Religion gekommen. "Dann gab es einen Moment, in dem ich dachte, vielleicht gibt es ja wirklich so etwas wie Gott?", sagt sie im Interview bei Galileo.

In dem Video spricht Pfarrerin Ulverich über den Glauben und Gott, ihre Arbeit in der evangelischen Kirche.

Ulverich betet gerne direkt zu Gott. "Das durchzieht meinen Alltag", erklärt sie im Interview. Sie habe weniger Angst als andere Menschen, was unter anderem daran liege, dass sie viele Geschichten über Widerstand gehört habe. "Es gibt mehr auf dieser Welt, als dass, was wir sehen", so Ulverich.

Warum lässt Gott Krieg, Corona und Krisen zu? "Weil Gott uns die Freiheit gegeben hat", sagt Ulverich. Es seien die Menschen, die Kriege führten und die Klimakatastrophe auf die Menschheit zukomme. Gott gebe die Entscheidung an die Menschen, sich zu entscheiden, und häufig entscheide sich der Mensch für die negativen Dinge.