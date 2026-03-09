Segensrituale sind in vielen Gemeinden und kirchlichen Projekten zunehmend Teil der alltäglichen Praxis. Das neue Praxisbuch "Und mittendrin: Segen" für Gemeinden stellt 28 dieser vielfältigen Formate vor.

Jedes Ritual wird praxisnah erläutert, mit Hinweisen zu Durchführung, Auswertung und Anregungen für eigene Ideen. Ziel ist es, Anleitungen zu geben, wie Segenshandlungen in unterschiedlichen Kontexten umgesetzt werden können – von Gemeinde und Schule über Pop-up-Formate bis zu Gottesdiensten oder Seelsorge.

Die Mitherausgeberin Clara Jantos von der Wirkstatt evangelisch spricht im Interview mit Sonntagsblatt darüber, wie aus der Zukunftswerkstatt "You never walk alone: (Neue) Segensrituale" im Dezember 2024 in Tutzing ein praxisorientiertes Buch mit 28 ausgewählten Ritualen entstanden ist.

"Bei der Auswahl der 28 Rituale war uns vor allem die Vielfalt ein zentrales Anliegen"

Nach welchen Kriterien haben Sie die 28 Segensrituale ausgewählt, und welche unterschiedlichen Zielgruppen oder Anlässe standen dabei im Vordergrund?

Clara Jantos: Das Buch ist im Anschluss an die Zukunftswerkstatt "You never walk alone: (Neue) Segensrituale" im Dezember 2024 in Tutzing entstanden. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir einen abendlichen Gallery Walk gestaltet, bei dem eine große Bandbreite an Segensritualen präsentiert wurde. Bei der Auswahl der 28 Rituale war uns vor allem die Vielfalt ein zentrales Anliegen. Berücksichtigt werden sollten sowohl klassische biographische Übergänge im Lebenslauf als auch eher situative uns innovative Pop-Up-Formate.

Im Buch gibt es demnach Segensrituale für einschneidende Lebensereignisse – wie der Segen zum Schuleintritt oder der Segen zum Einzug ins Altenheim – für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen. Darüber hinaus gibt es auch Pop-Up-Formate wie der Segen auf einem Musikfestival. Es ist ein Praxisbuch. Jedes Ritual wurde so ausgewählt, dass es sich praktisch umsetzen lässt und mit klaren Hinweisen zu Idee, Durchführung und Reflexion versehen ist. Damit kann es direkt von Haupt- und Ehrenamtlichen in Gemeindearbeit, Seelsorge, Gottesdienstgestaltung oder auch bei Aktionen genutzt werden.