"Daran waren große Shoppingevents bisher oft gescheitert, nun soll diese nötige Anlassbezogenheit einfach 'vermutet' werden." Hinzu komme, dass sich "jeder Ort in Bayern künftig selbst zum Ausflugsort ernennen kann", betonte der kda-Experte. Dafür genüge alleine schon ein Heimatmuseum, ein Denkmal oder Wanderweg: "Schon ist man Ausflugsort und kann Geschäften erlauben, an 40 Sonntagen bestimmte Waren zu verkaufen."

Digitale Kleinstsupermärkte: Rund um die Uhr geöffnet, aber zu welchem Preis?

Auch die Regelung für digitale Kleinstsupermärkte kritisiert der kda-Experte scharf. "Das Besondere an der Regelung ist, dass auch jedes bestehende Geschäft einen abgetrennten Teil seiner Verkaufsfläche rund um die Uhr öffnen darf", sagte Büttner. Die Behauptung, an Sonntagen oder außerhalb der üblichen Ladenöffnungszeiten werde dort niemand arbeiten, sei "totale Augenwischerei". Zwar brauche es durch die Computerkassen kein Kassenpersonal. "

Auch in den Kleinstsupermärkten fällt mal was runter oder das Gemüse fängt an zu gammeln", betonte Büttner:

"Sonntagmorgen sind diese Läden oft super-chaotisch, nachmittags wieder aufgeräumt. Wie geht das ohne Personal?"

Der kda-Sonntagsschützer wirbt dafür, trotz sinkender Mitgliederzahlen der Kirchen am Sonntagsschutz unbedingt festzuhalten, denn der arbeitsfreie Sonntag habe einen hohen Wert für die Gesellschaft insgesamt. Ein individuell verschiebbarer freier Wochentag als Ausgleich sei keine echte Alternative, erläuterte Büttner:

"Diese große Errungenschaft, dass möglichst viele Menschen in einer Gesellschaft gleichzeitig freihaben, die verlieren wir, wenn wir das individualisieren."

Für das gesellschaftliche Zusammenleben auch über religiöse Grenzen hinweg und für ehrenamtliches Engagement seien diese für viele generell arbeitsfreien Tage sehr wichtig. "Dass bayerische Minister an der Entfesselung verkaufsoffener Sonntage mitwirken, ist kritikwürdig."