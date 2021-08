Debatte über Sonntagsruhe: Diakon fordert Erhaltung des arbeitsfreien Sonntags

Das Editorial unseres Newsletters #sonntags

Eigentlich ist es ein tolles Wort: Sonntagsruhe. Klingt geradezu himmlisch, oder? Trotzdem oder gerade deshalb gibt es immer wieder Streit darum. So entzündete sich erst kürzlich wieder Kritik am Wunsch der CSU, in Bayern künftig vier verkaufsoffene Sonntage zu erlauben.

Ich kann das durchaus nachvollziehen. Mir selbst ist der Sonntag heilig. Ich versuche, ihn so weit es geht von Arbeit oder anderen Alltagsmühen freizuhalten. Als Journalist*in ist das allerdings nur schwerlich immer möglich. Nachrichten, aber auch Ideen für Artikel, kennen leider keine Sonntagsruhe.

So wurde meine Sonntagsruhe schon öfter empfindlich gestört: Sei es, weil sich Dinge ereigneten, die dringend berichtet werden mussten; sei es, weil eine Idee in meinem Kopf nicht warten konnte, aufgeschrieben zu werden.

Kein Zwang, einzukaufen

Was mich allerdings noch nie an einem Sonntag gestört hat, sind offene Geschäfte. Denn niemand zwingt mich, meinen Sonntag in einem überfüllten Geschäft oder in der Schlange vor der Supermarktkasse zu verbringen. Und mitunter war ich sehr froh, auch an einem Sonntag rasch ein paar Dinge einkaufen zu können, ohne dafür an einer Tankstelle Mondpreise bezahlen zu müssen.

Was ich damit sagen will: Vielleicht sollten wir lieber dafür sorgen, dass wir selbst die Sonntagsruhe würdigen, bevor wir anderen vorschreiben, wie sie damit umzugehen haben. Was natürlich nicht geht, und was Staat und Gewerkschaften verhindern müssen, ist, dass Menschen am Sonntag gegen ihren Willen und ihre religiöse Überzeugung gezwungen werden, zu arbeiten. Diejenigen aber, die am Sonntag, aus welchen Gründen auch immer, gerne arbeiten, sollten wir nicht daran hindern.

(Oliver Marquart)

