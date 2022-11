Wie muss sich Kirche verändern, Frau Preidel?

Annekathrin Preidel: Ich denke, wir müssen uns komplett neu aufstellen und vieles davon zeichnet sich vielleicht am Horizont ab, aber ist noch nicht so deutlich. Das Prinzip unserer Gemeindeform ist ein Prinzip aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit der industriellen Revolution, wo sich politisch viel verändert hat. Wir sind jetzt in der digitalen Revolution. Es verändert sich wieder viel. Die Lebenskonzepte und der Lebenskontext der Menschen haben sich sehr stark verändert, und Kirche muss darauf reagieren. Das heißt, dieses Prinzip der Gemeinden als Netzwerk darf zwar nicht aufgegeben werden, aber nicht mehr alle Gemeinden müssen alles anbieten.

Was heißt das konkret?

Dieses "All you can eat"-Prinzip, das wir auch in den Gemeinden haben, muss sich verändern. Wir müssen uns schwerpunktmäßig auf das konzentrieren, was die Menschen vor Ort wünschen. Das ist noch eine Spezifizierung der Themen, und da müssen wir einige Themen weglassen und andere Themen stark machen, um den Kontakt zu unseren Mitgliedern und zu unseren Nicht Mitgliedern zu stärken. Das eine Thema. Das wirklich wichtigste Thema ist das Thema Spiritualität. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft ein Thema ist, was auf vielfältige Weise beantwortet wird, auch mit Optimismus, Projekten über verschiedene Programme. Wo wir aber auf das Prinzip Hoffnung setzen. Und ich denke, wir können die große Sehnsucht, die die Menschen haben, in unseren Kirchen sehr gut beantworten. Hierfür brauchen wir Ideen, wie wir die Menschen erreichen und wie wir unseren Glauben und die Hoffnung und die Zuversicht stark machen können. Das ist in der Krisenzeit sowieso das Thema überhaupt.

Wo kann man da ansetzen?

Wir werden sehen müssen, wie wir in Pfarreibildungen die Menschen vor Ort anders erreichen können. Also ein gutes Beispiel sind die Pfarrkirchen zum Beispiel, mit denen wir auch jetzt in den Herausforderungen dieses Winters sehr gut die Menschen erreichen, wo wir mit einer Kirche, die wir freiräumen, von Kirchenbänken und mit Esstisch ausstatten, für warme Suppe, warmen Tee sorgen können, wo die Menschen sich treffen können, über ihre Sorgen und Nöte sprechen, wo ein Haarschnitt nicht nur einen Haarschnitt bedeutet, sondern auch eine Berührung am Kopf und an der Schulter, wo Menschen aufgenommen werden und man sich ihrer Nöte annimmt. Das andere sind Popup-Kirchen. In Landshut gibt es dafür ein gutes Beispiel, das an einem Ort mitten in der Stadt, nicht in einem Kirchengebäude Kirche sich präsentiert mit diakonischen und Seelsorgeangeboten und damit wesentlich mehr am Puls der Menschen ist.

Wie reagiert Kirche auf die aktuellen Krisen?

Das haben wir im Haushalt abgebildet, durch zwei Geldtöpfe sozusagen. Wir haben zum einen, denn es ist ja auch das Problem der Menschen, die zu uns aus der Ukraine flüchten, dass wir hier einen Nothilfefonds haben, dass wir auf der anderen Seite aber auch einen Energiefonds für bedürftige Gemeinden haben, der wo Gelder, Fördergelder beantragt werden können. Wo wir aber auch darauf reagieren, dass unsere Gemeindehäuser noch mal mit Sofortmaßnahmen, mit kleineren Sofortmaßnahmen klimatechnisch angebunden werden können und gefördert werden können. Das sind so diese Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir haben es auch zum Beispiel am Buß- und Bettag gemerkt: Volle Kirchen. Wir haben auch Seelsorge-Angebote, die wir stark machen müssen, um die Menschen zu trösten und um ihnen in der Kirche und in den Gemeindehäusern Anlaufpunkte zu bieten.