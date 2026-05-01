Die Entscheidungen, die auf der Landessynode getroffen werden, reichen weit über einzelne Gemeinden hinaus. Doch wer sitzt eigentlich dort? Es sind nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch engagierte Ehrenamtliche. Einer davon ist der jüngste Synodale: Luca-Fynn Schieblich,

Junge Stimme für eine zukunftsfähige Kirche

Er bringt die Perspektive der Gemeindebasis mit ein. Kirche gestalten heißt Verantwortung übernehmen – vor Ort und darüber hinaus. In der evangelischen Landessynode werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit dabei ist auch Dekanin Sabine Hirschmann aus Bamberg. Als ordinierte Theologin verbindet sie geistliche Leitung mit kirchenpolitischer Verantwortung.

Ordinierte und Laien übernehmen zusammen die Verantwortung

Und nach den langen Sitzungen, Entscheidungen treffen und diskutieren ist Entspannung angesagt. Die findet die Synodale Petra Heb an ihrem persönlichen Kraftort: Sie zeigt ihren wunderschönen Garten. Zwischen Blumen und Beeten wird schnell spürbar, dass dieser Platz für sie weit mehr ist als nur ein Stück Grün.

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