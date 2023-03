"Die Kirche hat viele Themen, die Menschen interessieren."

Frau Preidel, wenn Sie auf der Straße gefragt würden: Wie geht es der evangelischen Kirche in Bayern? Was würden Sie antworten?

Annekathrin Preidel: Der evangelischen Kirche in Bayern geht es ganz gut - weil wir bereits 2017 mit einem Reformprozess begonnen haben. Wie das aber nun mal so ist bei einer großen Organisation: Sie bewegt sich nicht ganz so schnell und nimmt nur langsam Fahrt auf. Ich würde aber sagen, dass sich inzwischen sehr viel getan hat und tut. Das macht Freude und Hoffnung für die Zukunft.

Thomas Prieto Peral: Mir ist um die Kirche nicht bang. Ich weiß auf jeden Fall, dass es große Freude macht, in der Kirche zu arbeiten. Es gibt wirklich viele interessante Menschen dort, die sich mit ihren Gedanken und Erfahrungen für andere einsetzen. Die Kirche hat viele Themen, die Menschen interessieren. Wir müssen aber dafür sorgen, dass unsere Organisation es den Menschen nicht schwer macht, an uns heranzukommen.

Lassen Sie uns über den Prozess "Profil und Konzentration" sprechen. Was läuft gut bei PuK, was weniger, wo hakt es?

Preidel: Die Architektur von PuK ist etwas Besonders - denn "Profil und Konzentration" ist kein Prozess, den man von oben übergestülpt hat, sondern den man an der Basis aufgesetzt hat, in den Gemeinden und Dekanaten. Wir sind nicht in diesem Bild hängengeblieben, dass die Kirche immer älter, kleiner und ärmer wird, sondern lebendiger, agiler, fröhlicher, zuverlässiger und kreativer. Es läuft sehr gut, finde ich.