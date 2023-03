Ohne jede Anmeldung "einfach heiraten" können an diesem Tag alle Paare in Bayern. Im Kirchenkreis Bayreuth lädt das Dekanat Thurnau und das Dekanat Hof ein, sich trauen zu lassen. In Hof ist das in der Lorenzkirche und in Thurnau in der Laurentius Kirche möglich

Die Evangelische Landeskirche in Bayern bietet an diesem Tag landesweit Paaren, die schon länger den Wunsch haben, sich das JA-Wort zugeben, eine unkomplizierte "kirchliche Trauung oder Segnung to go" an. Der Hofer Dekan Andreas Müller war sofort von der Idee begeistert und war überrascht, "dass nicht noch mehr Dekanate in Oberfranken mitmachen".

Auch Martina Beck, Dekanin in Thurnau, hob stellvertretend für ihr Dekanat den Finger, um an "einfach heiraten" teilzunehmen. "Ich finde das ist eine tolle Sache und die Kollegen sahen es zum Glück genauso". Und so kann man in Thurnau von 10 bis 20 Uhr und in Hof von 16 bis 20 Uhr spontan zum Heiraten vorbeikommen.

Spontan ohne Voranmeldung vorbeikommen

"Einfach heiraten" möchte Paaren, die vor Gott sich ein Treueversprechen geben und Gott um seinen Segen bitten möchten, dazu einen besonderen Raum geben. Auch wenn es Stimmen gibt, die von "einfach heiraten" nicht überzeugt sind und von einem "verramschen" der Zeremonie sprechen, letztendlich kommt es doch darauf an, dass die Beiden, die sich das Ja-Wort geben, glücklich sind und Wert darauf legen, Gottes Segen zu erhalten.

Viele, die bisher "nur" standesamtlich verheiratet sind, haben vielfach nur den richtigen Zeitpunkt für die kirchliche Trauung verpasst. Irgendwas ist ja meistens, einmal fehlt das nötige Kleingeld, man will ja schließlich auch ein großes Fest geben, dann wenn das Geld da ist, kommen die Kinder und später ist einfach schon wieder die Zeit vorbei. Und gerade für solche Paare soll "einfach heiraten" da sein.

Die beiden Dekane sind sich sicher, dass alle heiratswilligen Paare, die am 23. März 2023 nach Thurnau oder Hof kommen, auch segnen oder trauen zu können. "Notfalls machen wir dann länger", lacht Müller. Martina Beck ist da noch ein wenig entspannter, denn in Thurnau sind die Kirchentüren nicht nur vier Stunden wie in Hof, sondern ganze zehn Stunden geöffnet. "Da finden wir sicher für jeden den richtigen Termin".

Trauung oder Segnung

Speziell vorbereitete Pfarrerinnen und Pfarrer stehen an diesem Tag bereit. Für das Kennenlernen der Paare nehmen sie sich Zeit. Nach dem Gespräch finden direkt im Anschluss Trauung oder Segnung statt. Die Kirchen werden geschmückt sein und die Zeremonie beginnt mit einer Ansprache und dem kirchlichen Segen. Die Organisten begleiten "Trauung" oder "Segnung to go" musikalisch. Auch wenn das Brautpaar noch Gäste mitbringen will, alles kein Problem in Hof und Thurnau.

Die Einladung "Einfach heiraten" richtet sich zuerst an Paare, die standesamtlich getraut sind und von denen ein Partner oder Partnerin evangelisch ist. Nicht standesamtlich getraute Paare können sich segnen lassen. Sollte ein Paar konfessions-verbunden sein und damit einer der beiden einer anderen als der evangelischen Kirche angehören, sind trotzdem beide eingeladen.

Wichtig zu wissen: die kirchliche Trauung ersetzt nicht eine standesamtliche Trauung. Auch LGBTQ-Paare, Paare, bei denen keiner von beiden einer Kirche angehört, können sich an diesem Tag segnen lassen.