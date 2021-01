Die zehn erfolgreichsten Pfarrerinnen und Pfarrer auf Instagram

InfluencerIn Marketing

Vor zehn Jahren wurde die Social Media Plattform "Instagram" gegründet. Heute bestimmt Instagram wie kein anderes Medium die Kommunikationsform und legt Bedingungen instagramabler Lebensinhalte nach ästhetischen Standards fest.

Kommt, sagt es allen weiter

Spätestens in diesem Jahr (2020) wird deutlich, die Digitalisierung ist das neue "Plain Vanilla". Was zunächst als wichtiger Lösungsansatz in der Corona Pandemie galt, ist auf langer Sicht ein vorhersehbarer Schritt gewesen. Betroffen sind auch die Kirchen: Marktplatz, Parkanlagen oder Wirtshäuser sind schon lange nicht mehr die kommunikativen Anlaufstellen, um sich über Neuigkeiten auszutauschen – nach den diesjährigen Pandemie-Erfahrungen noch viel weniger.

Die Kommunikation findet stattdessen größtenteils in den sozialen Medien statt. Viele PfarrerInnen sind dem digitalen Auftreten ihrer Kirche voraus und kommunizieren zum Teil seit acht Jahren über die Plattform Instagram.