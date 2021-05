Vor 70 Jahren wurde das Evangelische Bildungszentrum auf dem Hesselberg eröffnet

Kirchentag auf dem Hesselberg im Corona-Jahr 2021

Kein Gedränge von mehr als 10.000 Gästen, keine Erbsensuppe mit Einlage, keine lockere Gesprächsrunde mit dem Landesbischof in der Mittagspause: Auch in diesem Jahr kann der evangelische Bayerische Kirchentag am Hesselberg am Pfingstmontag (24. Mai) wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Bereits letztes Jahr wurde er wegen der Pandemie abgesagt.

In diesem Jahr ist es doppelt schade für die Organisatoren: Denn der Kirchentag und auch das Evangelische Bildungszentrum (EBZ) am Hesselberg feiern ihr 70-Jähriges. Als kleine "Entschädigung" wird am Pfingstmontag ab 10 Uhr ein vorproduzierter Video-Gottesdienst im Internet veröffentlicht.

An dem Gottesdienst, der über die Social-Media-Kanäle der Landeskirche verbreitet wird, wirken neben dem Wassertrüdinger Dekan Hermann Rummel und Pfarrerin Henriette Gössner unter anderem Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, die Bamberger Dekanatskantorin Ingrid Kasper an der Orgel, ein Bläserensemble aus Mitgliedern des Bayerischen Landesjugendposaunenchores unter der Leitung von Landesposaunenwartin Kerstin Dikhoff, Sänger Andi Weiss und Pfarrer Steve Kennedy Henkel mit, der seine Predigt vorab in der EBZ-Kapelle halten wird. Der etwa 50-minütige Video-Gottesdienst steht am Pfingstmontag ab 10 Uhr etwa auf Youtube zur Verfügung.

Dekan Rummel sagte vorab: "Für uns ist es wichtig, dass wir im zweiten Jahr hintereinander ohne Präsenz-Kirchentag ein Zeichen senden: Wir sind noch da." Die Feierlichkeiten zu 70 Jahren EBZ und 70 Jahren Kirchentag seien keinesfalls aufgehoben, "sondern nur verschoben". 2022 wolle man umso begeisterter vor Ort feiern.