Fakt 5: Cafés und Restaurants auf dem Hesselberg

In der Urlaubsregion Hesselberg finden Gäste zahlreiche Cafés und Restaurants. Zu den Spezialitäten gehören das Hesselberger Lamm und ein frischgebackener Karpfen aus dem heimischen Teich.

Zur Gastronomie gehören etwa das Gasthaus zum Löwen in Ehingen. In Gerolfingen gibt es das Gasthaus zum Goldenen Löwen, das Gasthaus zum Roten Ochsen und die Gasthof-Brauerei Rötter.

In Unterschwaningen hat die Familie ein Gasthaus-Pension, in Weiltingen gibt es die Gasthäuser Zum Blauen Angler, Kirchdörfer, Zur Post und Goldene Krone. In Veitsweiler lädt das Stadlkaffee ein. In Wittelshofen sind der Landgasthof Wörnitz-Stuben, das Gasthaus zum Roten Ochsen und das Gasthaus zur Sonne.

Wer nach Wassertrüdigen kommt, wird fündig in der Gaststätte Bergblick, im Gasthaus Zum Karpfen, in der Forstquell-Brauere. In Langfurth gibt es den Gasthof Grüner Baum.

In der Erholungsregion Hesselberg finden sich viele Unterkünfte und Ferienwohnung. Hier geht es zum Überblick über die Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Ferienwohnungen der Region.

Aus der Region kommen verschiedene Spezialitäten: Zu den großen Getränke-Herstellern der Region gehört das Forst-Quell Fürnheim. Selbst gemachter Käse kann in der Schmalzmühle gekauft werden. Eine eigene Marmeladen-Produktion findet sich bei Hoffmann-Feinkost. Als Geschenk eignet sich der Röckinger Berggeist.