Neustadt am Kulm

Evangelische Markgrafenkirche in Neustadt am Kulm

An der 300 Jahre alten evangelischen Markgrafenkirche in Neustadt am Kulm nagt der Zahn der Zeit - bloß für die Renovierung fehlt das Geld. Um auch in der Pandemie die Spendenfreude zu wecken, ist die Kirchengemeinde kreativ geworden.