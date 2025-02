Die Passionszeit oder Fastenzeit meint den Zeitraum im Kirchenjahr, in der sich Christ*innen an die Leidensgeschichte von Jesus Christus erinnern. Jesu wird in der biblischen Geschichte verurteilt, von seinem Jünger Judas verraten und schließlich gekreuzigt. Die Geschichte von Jesu Leiden und Sterben wird in den Evangelien in den sogenannten Passionsgeschichten erzählt.

Diese Zeit wird von vielen Gläubigen für Besinnung und Gebet genutzt - oder auch für eine Fastenzeit.

Wann ist die Passionszeit?

Die Passionszeit beginnt an Aschermittwoch, also meist im April, und dauert rund sieben Wochen - bis Ostern. In der katholischen Kirche ist das der Zeitraum zwei Wochen vom 5. Sonntag der Fastenzeit (auch Judica oder Passionssonntag genannt) bis zum Karsamstag, in der evangelischen Kirche dagegen die 40 Tage von Aschermittwoch bis zum Karsamstag.

Was ist die Fastenzeit?

In der Fastenzeit geht es um Verzicht, um das eigene Verhalten oder die Gewohnheiten zu reflektieren. Viele Christ*innen verzichten zum Beispiel auf Fleisch oder Alkohol. Andere nehmen die Fastenzeit zum Anlass, bewusst auf etwas Wichtiges zu verzichten, um beispielsweise ihr Ess- und Konsumverhalten zu reflektieren, oder sie schauen weniger Fernsehen oder ändern ihren Umgang mit dem Smartphone.

Evangelische Kirche und Fastenaktion

Viele evangelische Gemeinden nutzen die Passionszeit, um zu Fasten. Die gesamte Aktion wird von der evangelischen Kirche begleitet und steht immer unter einem Jahresmotto.

2025 steht die Fastenaktion etwa unter dem Motto „Luft holen! Sieben Wochen ohne Panik“. Die Fastenaktion lädt ein, bewusst Zeit für Atempausen zu nehmen. Inmitten der Hektik und Angst unserer Zeit, sollen sich die Menschen bewusst Zeit nehmen, um durchzuatmen, sich zu besinnen und Trost zu finden.

Manche Menschen nutzen auch den speziellen Kalender, den Fasten-Wegweiser. Dieser Papierkalender enthält 48 tägliche Impulse - darunter Gedichte, Lesetexte oder interessante Bildmotive.