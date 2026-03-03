War Jesus ein Mystiker? Er hatte offenbar Kräfte und eine Ausstrahlung, die weit über das hinausgingen, was man je zuvor an einem Menschen wahrgenommen hatte. Wie er sich mit Gott identifizierte, empfanden die herrschenden religiösen Kreise seiner Zeit als gotteslästerlich. Für seine Anhänger war dies jedoch ein Hinweis dafür, dass Gott in diesem Menschen unvergleichlich gegenwärtig war.

Seine Biografie, vor allem seine Passion, kann man auch als mystischen Weg deuten – zumindest findet sich dort ein Grundmuster an mystischer Erfahrung.

Revolutionär, König, Messias

Dieser "mystische Weg Jesu" be­ginnt mit der Taufe des Johannes am Jordan. Jesus sieht den Himmel offen und hört eine Stimme, die ihn als "geliebten Sohn" bezeichnet. Der Geist Gottes offenbart sich und lädt den Erwählten dazu ein, eine mystische Reise zu unternehmen.